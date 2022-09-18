بعد استغاثته "أوبر سحبوا مني11 ألف و300 جنيه".. من هو محمود شاهين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك المصور السينمائي محمود شاهين نجل شقيق الفنانة إلهام شاهين مقطع فيديو عبر خاصية "القصص القصيرة"، بحسابه الخاص بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، يعلن عن تحويل مبلغ 11 ألف و 300 جنيه من حسابه البنكي لصالح شركة "أوبر"، دون أن يجري أي رحلات أو تنقلات.

وقال أيمن شاهين: "أوبر مصر امبارح سحبوا مني 11 ألف جنيه و300 جنيه من أغير ما أعمل أي رحلة أو أي حاجة، فياريت أي من أوبر يتواصل معايا، أو حد يعرف حد في أوبر يبعتلي رقمه، محتاج حد يتواصل معايا، لإني مش عارف أعمل إيه بصراحة، وده رقم غريب جدًا بالنسبة لي، ياريت نلحق الموضوع قبل القضايا وكده".

وأضاف: "أنا محتاج أعرف إيه الإجراء اللي أخده في حاجة زي دي، لإن أنا بالنسبة لي المفروض ميتحسبش، ومش عارف أوصلكوا، وبعلتكوا على الأبلكيشن محدش رد، من فضلكم حد يوصلي".

نرصد هنا أبرز المعلومات عن محمود شاهين:

- ترددت أقاويل عن قصة حب بينه وبين الفنانة هنا شيحة ، بعد عام من انفصالها عن زوجها الثاني الفنان أحمد فلوكس.

- يعمل في مجال التصوير السينمائي.

- شارك ضمن فريق عمل مسلسل "شاهد عيان"، الذي عرض في رمضان 2020، بطولة حسن الرداد وهنا شيحة، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

- نجل الفنان أيمن شاهين، الذي كان آخر أعماله فيلم "الأخطبوط" عام 200.

يذكر أن عدد من الفنانين تضامن مع محمود شاهين في أزمته، حيث علقت الفنانة جوري بكر عبر "إنستجرام" تطالب "أوبر" بحل مشكلته، كما علقت الفنانة ياسمين رحمي: "ممكن رد عشان منكبرش الموضوع".