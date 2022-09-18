" هي زجاجة صبغة هباب" فريدة سيف النصر تفاجئ جمهورها في أحدث ظهور (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة فريدة سيف النصر جمهورها ومتابعيها صورًا لأحدث ظهور لها، بعدما قصت شعرها وغيرت لونه للأصفر، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلقت: " بنا يستر ما تخافوش دي مرحلة سحب اللون الأسود، وقصيت شعري عند العالمي إبراهيم حسن، حبيت أوريكم وبعد ما أعمل اللون والصبغة الجديدة نيو لوك، وأعمل شعري هاوريكم، ما تعرضوش دلوقتي، مش ده اللون، غيرت أصلي زهقت مني، وعلى فكرة بدون ميك أب، إن كان عاجبكم، الستات لما بتكبر بتجنن، للي سألوني على الكوافير اسمه في كومنت اضغطوا، إبراهيم حسن تفتحوا صفحته".

وأضافت: "نعيما، وقصيته خالص، والتغير فرحني، نعم بقى، قولوا لي، ولو مش عاجبكم، هي زجاجة صبغة هباب، الكوافير الشاب النابغة إبراهيم حسن".

يذكر أن الفنانة فريدة سيف النصر أعلنت انضمامها لأبطال مسلسل "العمدة"، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت فريدة سيف النصر: "ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، حقيقي ورق حلو أوي، وكل الشخصيات تحف فنية، ودليل على عدم أنانية البطل النجم، وللكاتب على فهم عميق للتسلسل الدرامي وصدق الشخصيات، التي تكاد تقفز من الورق وليس بجديد عليه، بالنجاح للجميع يا رب".