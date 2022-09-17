شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى تخضع لجلسة تصوير جديدة وتظهر بإطلالة مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت النجمة نادية الجندى، لجلسة تصوير جديدة، بعدسة المصور محمود رؤوف، وظهرت في الصور بإطلالة مختلفة، نالت إعجاب جمهورها

واحتفلت نجمة الجماهير النجمة نادية الجندى، مؤخراً، بعيد ميلادها، ولقبها الجمهور بـ"نجمة الجماهير" واكتسبت هذا اللقب، لمشوارها الناجح الذى بدأته منذ الصغر، حيث قدمت العديد من الأعمال السينمائية الناجحة التى جعلتها تنافس على الإيرادات كبار نجوم السينما أمثال عادل إمام ومحمود عبد العزيز وأحمد زكى، لتصبح وقتها نجمة الشباك بلا منافس من النساء.

فازت نادية الجندى بجائزة ملكة جمال الإسكندرية التي نظمتها مجلة الجيل وعمرها لا يتجاوز الخمسة عشر عاماً كان أول ظهور سينمائي لها من خلال فيلم جميلة بعام 1959، بعدها شاركت بأدوار أكبر قليلاً في أفلام مثل "الخائنة، صغيرة على الحب، مراتي مجنونة مجنونة".

وفي عام 1973 قامت ببطولة المسلسل التليفزيوني (الدوامة)، وفي العام التالي قامت بأول بطولة سينمائية لها بفيلم (بمبة كشر) والذي حققت من خلاله نجومية واسعة، شاركت بعدها في عدة أفلام حتى عام 1980 الذي قامت فيه ببطولة فيلم الباطنية والذي جعلها إحدى أهم نجمات حقبة الثمانينات، وبيعت الأفلام باسمها ولقبها نجمة الجماهير" ومن أهم أفلامها في تلك الفترة وكالة البلح، خمسة باب، جبروت امرأة، شهد الملكة، الضائعة، الإرهاب.

قدمت أيضا مزيدًا من الأفلام التي حققت إيرادات كبيرة أثناء عرضها بدور العرض، مثل "مهمة في تل أبيب، حكمت فهمي، امرأة هزت عرش مصر، اغتيال، 48 ساعة في إسرائيل"، كما قدمت مسلسلات عديدة منها "مشوار امرأة، من أطلق الرصاص علي هند علام، ملكة في المنفى".



















