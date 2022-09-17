شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة نادر حمدى تحتفل بعيد ميلاده: كل سنة وأنت منور حياتي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت المنتجة سارة حسني بعيد ميلاد زوجها الفنان والموزع الموسيقي نادر حمدي، حيث نشرت صورة تجمعها به عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنسجرام"، معلقة: "عيد ميلاد سعيد يا كل حياتي، كل سنة وأنت حبيبى ومنور حياتى ربنا يحفظك ويخليك ليا أنا وسيفو ونطلع عينك على طول".



نادر حمدي

يذكر أن الفنان نادر حمدى ذكر خلال استضافة فريق واما مع الفنان أحمد فهمى في برنامج أحلى كلام الذى يذاع على قناة الحياة إنه تعاون في التمثيل مع عمالقة الفن من صغره ومنهم الفنان محمود المليجى وعبدالمنعم إبراهيم وعبدالمنعم مدبولى، وبعد ذلك في فيلم الأكاديمة مع الفنان أحمد الشامى وتوقف بعدها.



نادر حمدي وزوجته

وكان نادر حمدي احتفل بزفافه على سارة حسني في شهر يناير 2021، وحضر الحفل عدد كبير من النجوم منهم، الشاعر تامر حسين، الملحن عزيز الشافعى، الموزع أمير محروس، المطرب أحمد الشامى، المطرب محمد نور، المطربة كارمن سليمان، المطرب حاتم فهمى، الموزع توما، المطرب مصطفى حجاج، كما حضر عدد من نجوم التمثيل منهم هشام ماجد، أكرم حسنى، أحمد فهمى.