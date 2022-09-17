شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح السعدنى والليثى وجمال عبد الحميد أبرز المكرمين فى مهرجان القاهرة للدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، في مداخلة بـ"تليفزيون الخليج 365" مع الناقد والكاتب الصحفى جمال عبد الناصر، عن استعدادات مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى، قائلاً: "كلنا على قدم وساق في النقابة وشركة POD استعدادا لافتتاح الدورة الأولى من تجهيزات المسرح والمكرمين وإرسال الدعوات للضيوف والفائزين، ونتمنى أن يخرج المهرجان بشكل يليق بمكانة الدراما المصرية".

وأضاف أشرف زكى: "لدينا أكثر من فاعلية فمثلا لدينا لحظة إنسانة وهى تكريم الوفاء ونكرم خلالها، الفنان الكبير صلاح السعدنى والمخرج الكبير جمال عبد الحميد والكاتب والسيناريست محمد جلال عبد القوى، والمنتج الراحل ممدوح الليثى".

وتابع أشرف زكى: "لدينا فقرة بعنوان شكرا أسعدتونا وهى لحظة وفاء لجيل من العظماء، ولدينا فقرة نجوم خلف الكاميرا ونكرم خلالها فنيين ومخرجين منفذين، ولدينا جائزة الإبداع والتي تمنحها النقابة لبعض الرواد تقديرا لمشوارهم في الحركة الفنية ليس في مصر فحسب ولكن في الوطن العربى".

واختتم أشرف زكى حديثه: "وهنا فقرة توزيع الجوائز على الفائزين وهو أمر لا تتدخل فيه النقابة، وإنما من اختصاص أعضاء لجنة التحكيم برئاسة المخرجة الكبيرة إنعام محمد على وهى واحدة من أهم المخرجين"، موجهاً الشكر لشركة POD على التنظيم والشكر لزملائه بأعضاء اللجنة التأسيسة بالنقابة".