نجل شقيق إلهام شاهين يستغيث: "أوبر سحبوا مني11 ألف و300 جنيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك المصور السينمائي محمود شاهين نجل شقيق إلهام شاهين مقطع فيديو عبر خاصية "القصص القصيرة"، بحسابه الخاص بموقع تبادل الصور "انستجرام"، يعلن عن تحويل مبلغ 11 ألف و 300 جنيه من حسابه البنكي لصالح شركة "أوبر"، دون أن يجري أي رحلات أو تنقلات.

وقال: "أوبر مصر إمبارح سحبوا مني 11 ألف جنيه و300 جنيه من أغير ما أعمل أي رحلة أو أي حاجة، فياريت أي من أوبر يتواصل معايا، أو حد يعرف حد في أوبر يبعتلي رقمه، محتاج حد يتواصل معايا، لإني مش عارف أعمل إيه بصراحة، وده رقم غريب جدًا بالنسبالي، ياريت نلحق الموضوع قبل القضايا وكده".

وأضاف: "أنا محتاج أعرف إيه الإجراء اللي أخده يتعمل في حاجة زي دي، لإن أنا بالنسبالي المفروض ميتحسبش، ومش عارف أوصلكوا، وبعلتكوا على الأبلكيشن محدش رد، من فضلكم حد يوصلي".