"مش بحب أعمل حاجة بغيضة".. زوجة رامي جمال تُقبله في فيديو بعد عودتهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خرج الفنان رامي جمال بفيديو "لايف"، ليعلن به عودته لزوجته ناريمان، بعد أن أعلنت الأخيرة أمس انفصالهما.

ونشر موقع "عرب وود" الفيديو، عبر موقع "إنستجرام"، قال رامي، :"بصوا يا جماعة، أول مرة أشوف الحمد لله علاقة ربنا مبارك فيها، يعني الناس كلها زعلانة إن احنا زعلنا مع بعض، أنا بقولكوا وبقولها إنها حبيبتي، وعادي، نزعل عادي وننفعل عادي بس إن شاء الله ربنا يباركلنا في بعض، دعواتكم".

وأضاف :"أنا لقيت إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، وأنا مش بحب أعمل حاجة بغيضة".

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية، حول انفصال المطرب والملحن رامي جمال عن زوجته ناريمان، بعد زواج دام لـ 8 سنوات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشور منسوب لصفحة ناريمان، عبر ستوري حسابها على إنستجرام، جاء فيه: "تم الطلاق بيني وبين رامي.. أتمناله كل الخير ويكون سعيد في حياته الجديدة.. وأتمنى لنفسي كمان الخير والسعادة".

المطربة ناريمان لم تتعاون مع زوجها المطرب رامي جمال سوى في ديو غنائي بعنوان "مش ملاحظ حاجة"، والذي طرح ضمن ألبومه "أنا لوحدي" عام 2020.

يذكر أن رامي جمال، طرح مؤخرا عدد من أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "يستاهل بوستين" ومنها "أدبتنا الدنيا"، "كلميني شوية عني"، "فيه جمال كده"، "مسيري أنساك"، "شوفت الحقيقة".