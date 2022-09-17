رومانسية.. أحدث ظهور لـ ياسمين عبد العزيز والعوضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها بصورًا تجمعها بزوجها الفنان أحمد العوضي، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر الثنائي في الصور من إحدى المناسبات رفقة أصدقائهم.

وأعلن الفنان أحمد العوضي عن تعاونه مرة أخرى في عمل فني جديد، يحمل اسم "البلدوزر" مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وكتب العوضي، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، :"إن شاء الله فيلم البلدوزر قصة وإخراج طارق العريان، تأليف أحمد حسني، إنتاج سينرجي، تامر مرسي، رمضان 2023".

جدير بالذكر أن أحمد العوضي شارك ياسمين عبد العزيز في مسلسل "اللي مالوش كبير" وعُرض في رمضان 2021، بطولة خالد الصاوي، ودينا فؤاد، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري