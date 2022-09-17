"متكلمتش خالص" ناقد فني يكشف كواليس آخر ظهور للفنانة عبلة كامل (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشف الناقد الفني طارق الشناوي كواليس آخر ظهور للفنانة عبلة كامل، قبل احتجابها عن الإعلام، منذ منتصف التسعينات تقريبا.

وقال طارق الشناوي في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "كانت ندوة مع الأستاذ نور الشريف عن مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، وهي كانت رافضة الظهور تماما، فاتفقت معاها تحضر، وأنا أجاوب عن بعض الأسئلة، والأسئلة المتعلقة بالمسلسل والكواليس الخاصة يجاوب عنها الأستاذ نور الشريف، ووافقت".

وأضاف: " واللي نظم الندوة الأستاذ محمود السعدني في نادي نقابة الصحفيين، ومقره البحر الأعظم، وطول الندوة الأستاذة عبلة كامل متكلمتش خالص".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة عبلة كامل في مسلسل "سلسال الدم" 2018 الجزء الخامس.

مسلسل "سلسال الدم" إخراج مصطفى الشال، بطولة، الفنانين، عبلة كامل ورياض الخولي وأحمد سلامة ورانيا فريد شوقي، وأمير نايف، وغيرهم من الفنانين.