رمضان 2023.. روبي تتعاقد مع "فنون مصر" على "حضرة العمدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعاقدت الفنانة روبي، مع شركة فنون مصر للمنتج ريمون مقار والفنان محمد محمود عبدالعزيز، على تقديم مسلسل حضرة العمدة في السباق الرمضاني 2023.

ونشر مقار صورتين لروبي أثناء وبعد التعاقد، على حسابه بموقع فيسبوك، وظهر في واحدة منها إلى جوارها مع شريكه محمد محمود عبدالعزيز، معلقا "توقيع النجمة روبي لبطولة مسلسل حضرة العمدة رمضان ٢٠٢٣، إنتاج مجموعة فنون مصر مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ان شاء الله، دعواتكم نعمل عمل كبير وضخم السنة دي ينول تقديركم، زي ما عودتنا بقى يا رب".

جدير بالذكر أن روبي عُرض لها في رمضان 2022 مسلسل رانيا وسكينة مع الفنانة مي عمر، وقدمت شركة فنون مصر في نفس الموسم مسلسل ملف سري بطولة الفنان هاني سلامة والفنان ماجد المصري والفنانة دينا والفنانة غادة طلعت.

وقدمت فنون مصر عدد كبير من الأعمال الفنية الناحجة من بينها "جبل الحلال وباب الخلق ورأس الغول والأب الروحي ورحيم ونقل عام وملف سري" وغيرها من الأعمال المميزة.