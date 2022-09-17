شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يدخل مستشفى الأمراض النفسية بسبب "الجواهرجى".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجمان محمد هنيدى ومنى زكى، تصوير أحداث دورهما فى فيلم "الجواهرجى" للانتهاء من تصويره قريبا، وخلال الأحداث يدخل محمد هنيدى مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، بسبب منى زكى التي تؤدى دور زوجته ضمن أحداث الفيلم .

يتجه صناع فيلم "الجواهرجى" للنجمين محمد هنيدى ومنى زكى، لطرحه في دور العرض خلال موسم إجازة منتصف العام الدراسى المقبل وتحديداً في شهر يناير 2023 كموعد مبدئي، حيث يتبقى أقل من أسبوع على الانتهاء من آخر مشاهد العمل، ومقرر تصوير هذه الأيام خلال الفترة المقبل لتجهيز الفيلم للعرض.

فيلم هنيدى "الجواهرجى" يشارك فى بطولته منى زكى، ولبلبة،أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.

ويعيد فيلم "الجواهرجي" محمد هنيدي ومنى زكي للتعاون معا بعد نحو 25 عاما منذ عرض فيلمهما الشهير "صعيدي في الجامعة الأمريكية" الذي كان عرض في عام 1998 وحقق نجاحا كبيرا.