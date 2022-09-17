شكرا لقرائتكم خبر عن ريمون مقار: روبى تتعاقد على مسلسل "حضرة العمدة".. (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المنتج ريمون مقار، التوقيع مع النجمة روبى على بطولة مسلسل "حضرة العمدة" من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، والمقرر عرضه رمضان 2023، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



روبى

وكتب ريمون مقار عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "توقيع النجمة روبى لبطولة مسلسل حضرة العمدة رمضان 2023 .. إنتاج مجموعة فنون مصر مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.. إن شاء الله دعواتكم نعمل عمل كبير وضخم السنة دى ينول تقديرك.. وزى ماعودتنا بقى يا رب".

وبدأت الفنانة روبى والفنان كريم محمود عبد العزيز تصوير فيلم "شلبى" للمخرج بيتر ميمى وتأليف مصطفى حمدى، والذى يشارك فى بطولته بيومى فؤاد، محمد محمود، حاتم صلاح، سليمان عيد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في اطار كوميدى اجتماعى، مع وجود قصة حب تجمع كريم محمود عبد العزيز وروبى.

"شلبى" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الثالثة بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك في بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، و "من أجل زيكو" الذى شارك في بطولته منة شلبى، محمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى.