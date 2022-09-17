أحمد شيبة يتلقى عزاء شقيقه بمنطقة القباري فى الإسكندرية.. صور

القاهرة - سامية سيد - شهدت منطقة القبارى غرب محافظة الإسكندرية، مساء اليوم السبت، لتقديم واجب العزاء في وفاة شقيق الفنان أحمد شيبة بسرادق العزاء بالمنطقة، وسط حالة من الحزن سيطرت على الحاضرين.

كان الفنان أحمد شيبة، شيع جثمان شقيقة الأصغر محمود بمدافن أم كبيبة غرب محافظة الإسكندرية، وسط حضور مئات المشيعين من أهالى الإسكندرية، وأسرته وطالب أحمد شيبة الحضور بالدعاء لشقيقه، قائلا : "ادعوا لأخويا ربنا يرحمه ويسامحه يا رب أسكنه الجنة".

وكان قد أقيمت صلاة الجنازة فى مسجد حسان مسقط رأس الفنان أحمد شيبه بعد صلاه الظهر، وكان أعلن الفنان أحمد شيبه، وفاة شقيقه محمود شيبة.

ونشر أحمد شيبه صورة لأخيه محمود عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، معلقًا عليها: "توفى إلى رحمة الله تعالى اخويا محمود شيبه، ستشيع الجنازة من أمام مسجد حسان بعد الظهر، إسكندرية القبارى، ولا يريكم الله مكروها فى عزيز لديكم".