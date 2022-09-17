شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يعود لزوجته بعد 24 ساعة انفصال ويعلق: أبغض الحلال عند الله الطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ الثنائى المطرب رامى جمال وزوجته المطربة المعتزلة ناريمان محبيهما، بعودتهما لبعضهما بعد إعلان الأخيرة انفصالهما، لتكون هذه العودة الأسرع بعد 24 ساعة انفصال وخلاف بينهما".

ونشرت ناريمان زوجى رامى جمال فيديو لهما سويا على ستورى حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وتحدث خلاله رامى جمال قائلا: "بصوا يا جماعة أول مرة أشوف علاقة ربنا مبارك فيها، والناس كله زعلانة على أننا زعلنا من بعض".

وتابع رامي جمال: "فأنا بقولكوا وبقولها انها حبيبتى وعادى بنزعل عادى وننفعل عادى بس إن شاء الله ربنا يباركلنا في بعض، وأنا لقيت أن أبغض الحلال عند الله الطلاق وأنا مش بحب أعمل حاجة بغيضة"، لتختتم زوجته الفيديو بقبلة على خده.

واعتزلت ناريمان الغناء بعد زواجها من رامى جمال بناء على رغبته، ولكنه قرر اعادتها مرة أخرى من خلال ديو غنائى بعنوان "مش ملاحظ حاجة" والتي قدمها رامى ضمن أغنيات ألبومه "أنا لوحدى" عام 2020، من كلمات أحمد المالكي وألحان رامى جمال وتوزيع وسام عبد المنعم وميكساج هانى محروس، وجيتار مصطفى نصر وديجتال ماستر توما.

وطرح رامى جمال مؤخراً أغانى ألبومه "يستاهل بوستين" بشكل متتالى، ويضم الألبوم أغانى "بقيت أخاف"، "خلينا قاعدين"، "موقف ضعف"، "قمر ومنور"، "أنا دلعت"، "مسيرى أنساك"، "أدبتنا الدنيا"، "شفت الحقيقة"، "سيبنا بعض"، "كلمينى شوية عنى"، "فى جمال كدة"، وتعاون رامى جمال فى الألبوم مع الشعراء أمير طعيمة، أحمد عبد النبى، محمد أبو نعمه، عمرو المصرى، أحمد المالكى، محمد عاطف، إبراهيم جاد ومن الملحنين أحمد العدل، غريب، محمود أنور، مدين، محمد أنيس.