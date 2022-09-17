شكرا لقرائتكم خبر عن جون هام ساخرا: أنا رائع مثل جيمس بوند والحمض النووي واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بشكل طريف رصد الممثل الأمريكي جون هام عدة أوجه تشابه بين الشخصية التي يجسدها في فيلمه الكوميدي الجديد Confess, Fletch وبين شخصية جيمس بوند المعروفة بـ العميل 007.

ويجسد جون هام في فيلمه الجديد Confess, Fletch دور فليتش الذي أصبح المشتبه به الرئيسي في جرائم قتل متعددة، ويسعى لإثبات براءته بينما يبحث في الوقت نفسه عن المجموعة الفنية المسروقة لخطيبته.

وقال جون هام في تصريحات لـ indiewire ساخرا: شخصيتي في الفيلم الجديد لها الكثير من القواسم المشتركة مع جيمس بوند: إنه ذكي، رائع مع السيدات. وهناك الكثير من الحمض النووي المشترك بيننا، فنحن الاثنان نصنع سلسلة من القصص، ونجد أنفسنا في بيئات ونجاول حل ألغاز مختلفة، كما أننا في بعض الأحيان نكون على الجانب الخطأ من القانون وعلينا أن تستخدم ذكائنا للخروج. وحمايته للخروج.





جيمس بوند

وأضاف النجم الأمريكي جون هام: لا أملك الميزانية التي ربما يمتلكها جيمس بوند للأجهزة التي يستخدمها، لكنني أتمتع بذكائه وقدرته المذهلة على استنباط وقراءة ما يدور حوله، ليضيف ساخرا موجها حديثه للمحرر: وبينما نحن تحدثنا عن ذلك، فبالتأكيد أحب أن ألعب دور جيمس بوند.. شكرا لسؤالك.

جدير بالذكر أنه تم تقديم السلسلة الكوميدية لأول مرة عام 1985 في فيلم بعنوان "فليتش"، مأخوذة عن سلسلة من الروايات الغامضة لجريجوري ماكدونالد، وجسد شخصية "إيروين فليتش" لأول مرة النجم تشيفي تشيس.