شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة نمرة يحيي حفلا غنائيا في التجمع الخامس 27 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب حمزة نمرة، لإحياء حفل غنائي، بمركز المنارة بالتجمع الخامس، يوم الخميس 27 أكتوبر المقبل، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته كما يغنى أغنيات البومه الأخير "مولود سنة 80".

وفي سياق متصل أحيا حمزة حفلا ناجحا مؤخرا في جدة، حيث قدّم حمزة نمرة خلال الحفل مجموعة من أغانيه، منها: "داري يا قلبي"، "فاضي شوية"، إضافة إلى مجموعة من الأغاني التراثية العربية، وعبر حمزة عن سعادته بتواجده في جدة بعد حفله في الرياض، التي ولد وكبر فيها، كما أكد حبه للفلكلور السعودي متمنيًا تقديم عمل بالمزمار.

وحققت أغنية حمزة نمرة الأخيرة "فاضي شوية" 236 مليون مشاهدة، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات خليل عز الدين، وتوزيع كريم عبد الوهاب جيتار مصطفى أصلان.

وتأتى الأغنية ضمن ألبوم "مولود سنة 80" الذى يتضمن 12 أغنية، طرح منها 5 أغانى، هى: "مولود سنة 80" كلمات حازم ويفى، "الوقعة الأخيرة" كلمات محمد شافعى، "استعيذوا" كلمات منتصر حجازى، "الساعة 6 صباحا" كلمات عمر طاهر، وآخرهم "فاضى شوية"، وجميع الأغانى من ألحان حمزة نمرة وتوزيع كريم عبد الوهاب.