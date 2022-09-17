خمنوا، ماذا كان يعمل الفنان باسم سمرة قبل احترافه التمثيل.. مهنة غير متوقعة ابدًا!

كتب امير فتحي في السبت 17 سبتمبر 2022 08:49 مساءً - قال الفنان المصري باسم سمرة: “أبويا كان راسم ليا خط إني اشتغل معاه في موضوع العربيات وقتها كنت اتخرجت واشتغلت مدرس رسم صناعي فكان عايزني امشي في الطريقين”

مهنة باسم سمرة قبل التمثيل

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “واحد من الناس” الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي بقناة “الحياة”: “قعدت سنتين في مهنة مدرس الرسم الصناعي بمدرسة الصف الثانوية بنين وعملت خلالهم فيلم مع الطلاب بتوعي اسمه صبيان وبنات وحجاب مع المخرج يسري نصر الله”.

أول فيلم لباسم سمرة قبل الشهرة

وتابع: “تركت التدريس لإني كان الشغف والحب للتمثيل عندي من صغري وأثناء وأنا بدرس حصل نقاش بيني وبين يسري نصر الله حول الحجاب وأن ممكن اشخاص محجبين يبقوا إرهابيين فأنا قلت له لأن فيه ناس محجبة.

باسم سمرة يهاجم أحمد السقا وصناع فيلم الجزيرة

وتحدث خلال الحلقة مهاجما الفنان أحمد السقا: انا أشطر من أحمد السقا، وتابع باسم “عدد كبير من أفلامي انتهت بوفاتي، و فيلم (الجزيرة) نجح بشدة وكان مشهد قتلي وأنا أقود السيارة، ولو كنت موجود في الجزء الثاني كنت هعمل قلق ليهم وكانوا هيقعدوا في البيت وأنا أشطر من أحمد السقا”.

وأوضح: “في البداية لم يكن يعرف أحد بأن هناك جزء ثاني لفيلم الجزيرة، ولكن كانت لي تجربة في فيلم آخر مع أحمد السقا وهو فيلم (إبراهيم الأبيض) وبعدما قدمت بعض المشاهد وانتهيت من تقديم دوري وأخدت مني مجهود كبير تم حذفها، وعدم مشاركتي في العمل وأعتقد أن السبب أحمد السقا، وعندما سألته قالي (أنا مالي هو أنا المخرج، وسألت مروان حامد المخرج قالي الجرافيك لم يظهر بالشكل المطلوب لأنه كان مشهد صعب ومركب في وسط الخناقة وأنا بقفز من الدور السابع”.

عباس أبوالحسن يوضح أسباب حذف مشهد باسم سمرة من “إبراهيم الأبيض”

وقام الفنان ومؤلف العمل عباس أبو الحسن، بالرد على الأخبار التي انتشرت مؤخرًا نقلا عن الفنان باسم سمرة، وتتعلق باتهام الأخير للفنان أحمد السقا بأنه السبب وراء حذف مشهده من فيلم “إبراهيم الأبيض” والذي كتبه الأول.

وكتب عباس عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك“: “لقربي من باسم ولكوني كاتب احد العملين المذكورين اللي اتكلم عنهم، أقدر أوضح بعض النقاط..

أولًا: من حق ومن الطبيعي أن أي ممثل بذل مجهود ووقت ومشاعر وأعصاب في عمل انه يتضايق لما يُحذف له أهم مشاهده “ماستر سيين” قام بتصويره في ٤ أيام معلقا في الهواء بالحبال، وذلك ضمن مشهدين هم كل دوره.

ثانيًا: باسم عكس ما يبدو هو إنسان حساس وعاطفي جدًا، ورغم معرفتي الكاملة إن المشهد حُذف لأسباب تقنية – وأن الضرر الأكبر قد وقع على المخرج نفسه حيث أن حذف المشهد قد نال من قوة سرد الملحمة – لكني اتفهم أن العجلة والضغوط للحاق بمهرجان كان لم تُمكن المنتج والمخرج انهم يتصلوا بباسم ويقعدوا معاه ويهتموا بتُوصيل المعلومة بشكل ملائم في الوقت الصحيح، فكانت صدمة هائلة له حينما علم قبل عرض الفيلم بساعات قليلة، فليس من الغريب أن يدور بعقله نظرية المؤامرة”.

وتابع عباس: “وأن يسبب الموضوع تروما حقيقية لديه، خاصة ان هناك نجم كبير آخر، في نفس الفيلم، قد أثار شكوك مماثلة فيما يخص دوره و تحدث عنها كثيرا، وتلك الشكوك ايضا لم تكن في محلها، وثالثا: باسم بتركيبته النفسية الحساسة تجعله أحيانا يعاني من التشكك في نوايا الآخرين تجاهه، خاصة أن لم يكونوا واضحي النيات في عينه ومقروؤين له، ولكن.. من منا ليس لديه تروما وعُقد ومناطق حساسة من تجارب أليمة سابقة تجعل من الطبيعي أحيانا افتراض سوء النية والشعور بالظلم؟”.

وأضاف “رابعًا: أعرف مروان معرفة شبه كاملة تجعلني أؤكد انه من المستحيل، بل هو من الأنانية وحبه لعمله، من أن يحذف أو يضيف أو يعدل مشهد لكائن ما ولو اطربقت السماء، وان كل ما تم حذفه من المشاهد المصورة أما لعيوب تقنية أو لكونها لن تؤثر في الفيلم حين تتطلب منه تقصير مدته لأسباب إنتاجية تخص اقتصاديات دور العرض حينها”.

“إبراهيم الأبيض” تم عرضه في 2009، تأليف عباس أبو الحسن، إخراج مروان حامد، بطولة أحمد السقا، محمود عبدالعزيز، هند صبري، عمرو واكد.

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