شكرا لقرائتكم خبر عن شائعات عانى منها الزعيم عادل إمام آخرها إصابته بالزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاني النجم عادل إمام في السنوات الماضية من عدة شائعات مختلفة، نفى بعضها أحيانًا، وكثيرًا ما تجاهلها، لكنها دومًا تصيب عائلته بالإزعاج والقلق، خصوصًا أنها تتعلق بحالته الصحية.

ولا يكاد يمر شهر إلا أن نجد شائعة حول عادل إمام، تنطلق غالبا من صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان آخرها ما أشيع خلال اليومين الماضيين حول إصابة عادل إمام بمرض الزهايمر، وانتشرت بشدة.

ونفى المنتج عصام إمام، شقيق عادل إمام كل ما يتردد بهذا الشأن ووصفها بالأخبار المزعجة، إذ قال في تصريحات لـ ”الخليج 365”: الزعيم بخير وزى الفل. وكل دي شائعات.



النجم عادل إمام

وكانت الشائعات التي تحيط بالزعيم وحالته الصحية استندت إلى أنه غائب عن الظهور الفني والإعلامي منذ فترة، لذا حرص عصام إمام على دحض هذه الشائعات، بالحجة والدليل مشيرا على أن عادل إمام سوف يصور فيلمه السينمائي الجديد "الواد وأبوه" بعد أسبوعين، ويشارك في بطولة العمل محمد إمام.

وخلال الفترة الماضية عانى عادل إمام من شائعة تدهور حالته الصحية، ففي الوقت الذي كان يقضي فيه الصيف مع أسرته والمقربين منه، فوجئت أسرته بأقاويل عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أن الزعيم يعاني من المرض، ليخرج شقيقه على الفور وينفي هذه الشائعة، ومؤكدا أنه يتمتع بحالة صحية جيدة، ويريد فقط أن يحافظ على خصوصيته التي اختارها .

ومع تزايد الشائعات حول وفاة عادل إمام أو تدهور حالته الصحية، تحرص أسرته في كل مرة على الرد، كما قد يأتي الرد أحيانا من أحد أصدقائه مثلما فعل صديق له وواجه هذه الشائعات بنشر صورة حديثه للزعيم أثناء احتفاله في مايو الماضي بعيد ميلاده، وظهر فيها النجم المصري بحالة صحية جيدة.



الفنان عادل إمام

اللافت في الشائعات التي تحيط بعادل إمام أنها لا تتوقف، رغم النفي المتكرر سواء من أسرته أو من مسؤولي نقابة المهن التمثيلية، بل أنها أحيانا تزيد مثل أن مرض الزعيم دخل مرحلة صعبة، أو أن يتلقى العلاج ويحتاج إلى الدعاء.

ويغيب عادل إمام عن التواجد الفني منذ عرض أخر مسلسلاته "فالانتينو" عام 2020، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، وشارك في بطولته دلال عبد العزيز وحمدي الميرغني وسليمان عيد ورضا إدريس وبدرية طلبة وعدد من النجوم.