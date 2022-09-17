شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاهين يضع اللمسات الأخيرة على أغنيته الجديدة "مكحل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع المطرب محمد شاهين، اللمسات الأخيرة على أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "مكحل" والتي سيتم طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقع التواصل الإجتماعى، والأغنية من كلمات خالد فرناس، وألحان مصطفي العسال، وتوزيع أحمد حسام والهامى دهيمة.

وطرح المطرب محمد شاهين مؤخراً، أغنية جديدة تحمل اسم "بيتك بيتك"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى أغنية على طريقة الديو مع المطربة المغربية نرجس، والأغنية من كلمات أحمد المالكى، وألحان حسين محمود.

وطرح المطرب محمد شاهين أيضاً، أغنية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" تحمل اسم "الدروس المستفادة" من كلمات سلمى رشيد وألحان وليد سامى وتوزيع إسلام شيتوس. كما طرح فى وقت سابق أغنية جديدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب تحمل اسم "كبرونا" من كلمات محمود كلازا وألحان وتوزيع اسلام مونتى.

وكان محمد شاهين قد طرح مؤخرا أغنية على موقع يوتيوب تحمل اسم "مسحراتى" بمناسبة شهر رمضان، وهى من كلمات محمد حسن معوض وألحان عمرو صفاء وتوزيع موسيقى عمر إسماعيل وميكس وماستر مصطفى روؤف. كما طرح أغنية جديدة تجمعه بالمطرب فخرانى تحمل اسم "أنا وعلى" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع محمد شفيق.