شكرا لقرائتكم خبر عن طرح تيزر تشويقى لفيلم "نحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم حسن الرداد تيزر تشويقي جديدًا لفيلم "تحت تهديد السلاح"، وعلق على صفحة التواصل الاجتماعى إنستجرام قائلاً: ويبقى كل أوقاتك مع من تحب هي أجمل الذكريات استعدوا لرحلة من الرومانسية بين خالد وجيهان بفيلم الاثارة والكوميديا تحت تهديد السلاح 3 نوفمبر بجميع صالات السينما.





وروج مؤخرًا حسن الرداد عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، صورة البوستر التشويقي للفيلم وعلق عليه الرداد قائلاً: "البوستر التشويقي لفيلم تحت تهديد السلاح، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج محمد عبد الرحمن حماقى، بطولة النجوم: مى عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، عباس أبو الحسن ومجموعة كبيرة من النجوم، فيلم تحت تهديد السلاح 3/11 في جميع دور العرض فى مصر وكل الدول العربية".

فيلم "تحت تهديد السلاح" يشارك فى بطولتة بجانب الفنان حسن الرداد، كل من بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبد الوهاب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل يتم اتهام فيها الرداد ويتم البحث عن ملابسات الجريمة.