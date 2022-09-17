شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. 27 مسلسلاً تتنافس على جوائز مهرجان القاهرة للدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق حفل توزيع جوائز مهرجان "القاهرة للدراما" في دورته الأولى برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى، الرئيس التنفيذى للمهرجان، يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 سبتمبر الجاري، بحضور نخبة كبيرة من ألمع نجوم ونجمات الدراما المصرية.

وتم تدشين مهرجان القاهرة للدراما لتقييم الموسم السنوى للدراما المصرية خلال شهر رمضان الماضى، ويتنافس على جوائز الدورة الأولى أكثر من 27 مسلسلا تم عرضها في شهر رمضان الماضى منها "الاختيار 3"، "العائدون"، "المشوار"، "الكبير أوى 6"، "جزيرة غمام"، "راجعين يا هوى"، "فاتن أمل حربى"، "ملف سرى"، دايماً عامر".

وتضم قائمة المسلسلات كلاً من "أحلام سعيدة"، "يوتيرن"، "مكتوب عليا"، "suits بالعربى"، "بابلو"، "انحراف"، "المداح 3"، "توبة"، "دنيا تانية"، "شغل في العالى"، "بطلوع الروح"، "مين قال"، "وجوه"، "في بيتنا روبوت 2" وغيرها من الأعمال التي عرضت في شهر رمضان الماضى، ويتنافس نجومها على الفوز بجوائز الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما.

تتكون لجنة تحكيم مسابقة مهرجان القاهرة للدراما من نخبة من أفضل صناع الدراما فى مصر، برئاسة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وبمشاركة السينارست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داوود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير محسن أحمد والناقدة خيرية البشلاوى، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.

ينظم المهرجان مسابقة رئيسية للأعمال الدرامية المصرية، تمنح فرصة المشاركة لأى مسلسل مصرى من إنتاج شركة مصرية، أو تدور أحداثه فى مصر، أو الممثلين من المصريين حتى وإن كان من إنتاج شركة غير مصرية، وذلك فى عدة فئات هى أفضل مسلسل، أفضل مسلسل كوميدى، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل ممثل دور ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، أفضل مؤلف، أفضل تصوير، أفضل ديكور، أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تتر.

وتتولى شركة Egypt POD تنظيم المهرجان بصفتها الراعى الإعلامى، والقائم بأعمال العلاقات العامة للمهرجان، وسيتم بث فعاليات المهرجان عن طريق إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك لضمان الحيادية اللازمة لظهور المهرجان بالصورة التى تليق بالدراما المصرية، وتوفير كل سبل النجاح ليتم على أكمل وجه.

وتتشكل اللجنة العليا للمهرجان من نقيب المهن التمثيلية، ونقيب السينمائيين، وممثل عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إضافة إلى أربعة عشر عضوًا يمثلون أركان العمل الدرامى، وتكون مهمتها إعداد لائحة المهرجان وتشكيل المكتب التنفيذى، الذى سيكون مسؤولاً عن كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة لإقامة المهرجان، وتسهيل مهمة لجنة التحكيم واللجان الأخرى للقيام بعملها، ومتابعة الأعمال اليومية وتنفيذ الضوابط والآليات.



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