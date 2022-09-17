شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يسرى يجرى عملية جراحية دقيقة فى الأحبال الصوتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الفنان عمرو يسرى عملية جراحية دقيقة فى الأحبال الصوتية، بعد قليل، إثر إصابته بنتؤات فى الأحبال الصوتية، اسلتزمت التدخل الجراحى.

وقال يسرى فى تصريح لـ"الخليج 365" قبل دخوله غرفة العمليات: "عانيت منذ رمضان الماضى.. صوتى كان رايح، وكنت بكسل وأعتقدت أن هذا بسبب الغناء والتمثيل".

وأضاف: "بعد الفحوصات الطبية اكتشفت وجود جلد فى حبلين من الأحبال الصوتية، والدكتور قال لى: نعمل أول حبل بعد كده نعمل التانى بعد شهور لصعوبة العملية.

وطالب يسرى جمهوره بالدعاء له قائلاً: العملية تتطلب بنج كلى.. دعواتكم.. الصوت أهم حاجة للفنان سواء ممثل أو مطرب".