شكرا لقرائتكم خبر عن أهم أخبار الفن.. انطلاق مهرجان القاهرة للدراما يوم الأربعاء ووفاء عامر تقدم دراما اجتماعية كوميدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت أحداثًا عديدة على الساحة الفنية أبرزها انطلاق مهرجان القاهرة للدراما فى دورته الأولى، برئاسة الفنان الكبير الدكتور يحيى الفخرانى، الرئيس التنفيذى للمهرجان، يوم الأربعاء المقبل بمركز المنارة في التجمع الخامس، ومن المقرر عقد المهرجان فى سبتمبر من كل عام فى إطار تنفيذ توجهات الجمهورية الجديدة ودعم رؤية مصر التى تركز على الاهتمام بالفنون والثقافة كأحد ركائز القوى الناعمة المصرية، بما يعكس تقدير الدولة للفن ودوره التنويرى فى المجتمع، بهدف الارتقاء بفن الدراما وتقييم الأعمال المقدمة خلال شهر رمضان، وتشجيع الفنانين للارتقاء بالفن المصرى، وإبراز الدور الذى طالما لعبته الدراما المصرية على مر التاريخ ودورها الكبير فى تشكيل الوعى العربي.

وأعرب الدكتور يحيى الفخرانى الرئيس التنفيذى للمهرجان، عن سعادته بإقامة هذا الحدث الضخم، الذى يهدف إلى إثراء المجال الفنى، خاصة الإنتاج الدرامى، ويسعى إلى تشجيع كل المواهب المتميزة بما يخدم الصناعة ككل، تحت إشراف نخبة من النقاد المتخصصين فى كافة المجالات المرتبطة بصناعة الدراما، وتكريم الفنانين المتميزين، والاحتفاء بالمواهب التى استطاعت إثبات نفسها على الشاشة، ونالت إعجاب الجمهور.

تتكون لجنة تحكيم مسابقة مهرجان القاهرة للدراما من نخبة من أفضل صناع الدراما فى مصر، برئاسة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وبمشاركة السينارست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داوود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير محسن أحمد والناقدة خيرية البشلاوى، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.

وقالت المخرجة إنعام محمد على، رئيس لجنة تحكيم المهرجان، إن إدارة المهرجان حرصت على الاستعانة بمجموعة متميزة من كبار الشخصيات ذات الصلة بمجال الدراما، من نجوم ومخرجين ونقاد للإشتراك فى لجنة تحكيم المسابقة الخاصة باختيار أفضل الأعمال، وذلك لضمان تحقيق مستوى عال من الجودة فى الأعمال التى يتم اختيارها، يكون لها مصداقية ومبنية على أسس سليمة، مشيرة إلى إيمان إدارة المهرجان بأهمية جميع عناصر الأعمال الفنية، وهو ما ظهر فى فئات المسابقة التى شملت كل هذه العناصر.

ومن أهم أأخبار الفن تشييع جنازة شقيق الفنان أحمد شيبة بعد صلاة الظهر من مسجد حسان بمسقط رأس الفنان بالإسكندرية، وشهدت الجنازة انهيار شيبه حزنا على وفاة شقيقه، وسط حضور عشرات المشيعين من أهالى الإسكندرية وأسرته، كما ردد: "ادعوا لأخويا ربنا يرحمه ويسامحه يا رب أسكنه الجنة".

وأعلن الفنان أحمد شيبه، وفاة شقيقه محمود شيبه، ونشر صورة لأخيه محمود عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا عليها: "توفي اللي رحمة الله تعالي اخويا محمود شيبه، ستشيع الجنازه من امام مسجد حسان بعد الظهر، إسكندرية – القباري، ولا يريكم الله مكروها فى عزيز لديكم".

وبالنسبة لأخبار الدراما تقدم النجمة وفاء عامر الدراما الاجتماعية الكوميدية في مسلسل "العيلة دى" الذى انطلق تصويره قبل أيام للعرض في الموسم الشتوى، حيث تعتمد الأحداث بشكل أساسى على الكوميديا التى تأتى من المواقف التى تجمل أفراد العائلة التى تدور حولها قصة العمل، حيث يتم تناول العديد من القضايا الاجتماعية بطريقة كوميدية.

تدور قصة المسلسل حول عائلة تتكون من وفاء عامر (الأم) وزوجها إسماعيل فرغلى (الأب)، وأبنائهما إسلام إبراهيم، يوسف عثمان الذى يعمل دكتور صيدلى، ريهام الشنوانى، إضافة إلى طفلين آخرين، مع وجود الأقارب التى تربطهم صلة مباشرة مع هذه العائلة، وتكشف الحلقات حكاية كل فرد من الأسرة.

مسلسل "العيلة دى" مكون من 30 حلقة، وبطولة وفاء عامر، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، إسماعيل فرغلى، يوسف عثمان، سلوي عثمان، ريهام الشنوانى، ضياء الميرغني، علا رامى وعدد من الفنانين الشباب والعمل فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي وشارك فى الكتابة ياسمين رفعت وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة أورما.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت حول عائلة مصرية تنتمي لطبقة متوسطة ويتم من خلال تلك الأسرة عدة مشاكل وقضايا إنسانية تحدث بالفعل في مجتمعنا الحالي.مثل أزمة البطالة والدروس الخصوصية وأزمة إسكان الشباب في البحث عن ساكن مناسب له وإتجاه الشباب للسفر والعمل وغيرها من القضايا.