بعد أنباء انفصالهما.. بسمة بوسيل تنشر فيديو لنجله مع محفظة قرآن- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة بسمة بوسيل جمهورها مقطع فيديو لابنها "آدم"، من زوجها الفنان تامر حسني، داخل منزلهما، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام"بعد انتشار أنباء عن انفصالهما عقب غلغاء متابعتها لها عبر انستجرام.

وظهر آدم في الفيديو بجانب مُعلمة تحفظه سورة "الفاتحة" وهو يردد ورائها.

وردت بسمة في الفيديو:"برافو".

وتداولت صفحة لمحبي الفنان تامر حسني على موقع "إنستجرام" مقطع فيديو آدم وهو يحفظ القرآن الكريم.

وترددت خلال الساعات الماضية الأخيرة أنباءًا تفيد بانفصال بسمة بوسيل عن زوجها تامر حسني بعد أن قامت بإلغاء متابعته على "إنستجرام"، ولم يؤكد الثنائي الانفصال حتى الآن.

ويعرض لتامر حسني حاليا فيلم "بحبك" الذي يعد أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك في بطولة الفيلم النجوم: هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي الميرغني، مدحت تيخا، شهد الشاطر، وعالية راشد وغيرهم.

وتزوج الفنان تامر حسني من الفنانة بسمة بوسيل، في 2012، وأنجب منها ابنتين، هما "تاليا وأمايا"، وولدا اسمه "آدم".