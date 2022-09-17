" اللهم أنت حسبي فيمن ظلمني".. بسمة بوسيل تثير الجدل بعد أنباء انفصالها عن تامر حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أثارت المطربة بسمة بوسيل جدلًا خلال الساعات الماضية الأخيرة، بإلغاء متابعة زوجها الفنان تامر حسني من حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعادت بسمة لمتابعة زوجها الفنان تامر حسني مرة أخرى على موقع "إنستجرام، مما زاد حالة الجدل".

وفسر بعض متابعي السوشيال ميديا أن نشبت خلافات بين الثنائي مرة ثانية، بعد أن استعانت بسمة ببعض الآيات القرآنية، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام".

ونشرت منشورًا آخر، :"اللهم انت حسبي في من ظلمني وأنت حسبي في من اذاني وأنت حسبي في من خذلني ، كفى بك يا الله حسيبا، حسبي الله ونعم الوكيل فوضت أمري غليك، في كل إنسان اغتابني بسوء، اللهم انصرني على من ظلمني فقد وعدتنا "لأنصرنك ولو بعد حين"، وأبعد عني يا الله كل من أراد بي شر وقدر لي كل خير".

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها "بوسيل" الشكوك حول انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني، ففي 2020 أعلنت الفنانة بسمة بوسيل انفصالها من الفنان تامر حسني.

وكتبت بسمة بوسيل، على حسابها بموقع "إنستجرام": "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

وأضافت: "أحب أعرفكم إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، يا ريت تحترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أي حاجة... بالتوفيق".

ورد تامر حسني على رسالة بسمة بوسيل في منشور، :" بسمة حبيبتي للأسف إنتي مفكرتيش كويس وسلمتي ودانك لشر السوشيال ميديا عشان كام تعليق كلامهم فارغ نسوكي إنك عرفتيني وأنا مشهور، ودي طبيعة شغلي اللي عرفتيني بيها، إزاي وصلوكي للزعل وللبعد فترة".

وأضاف تامر :"المهم أنا مش هزعل منك، ولا يرضيني زعلك، إنتي حبيبتي، وأم ولادي أنا سندك وظهرك مهما حصل، بس اللي عايز أقوله لعل نكون سبب خير في توعية ناس كتير، ليه لما أي حد بيزعل من حد بيطلع يكتب عليه في السوشيال ميديا، طب حتى يكلمه الأول، إيه علاقة الناس بمشكلة شخصية بين اتنين ممكن تتحل بالتليفون، أو في زيارة رحيمة بينهم، ويا ريتها مشكلة أصلا، وربنا جعل ما بينا مودة ورحمة، عشان كده للأسف أنتي عارفة إن في ناس في طبيعتهم حب خراب البيوت، ومش هنخلص منهم بس إنتي اللي هتخلصي، من فكرة إنك تسمعيهم، مع إنك مكنتيش كده".

وتابع: "يا ريت تركزي مع طاقة الناس اللي دعولنا ودعوا لأولادنا بكل خير، وفعلا أنا بشكر كل الناس والفنانين اللي سعوا في الخير لينا، وأنا واثق إنك زعلانة دلوقتي إنك كتبتي كده، هو تصرف متهور منك بس ولا يهمك مش عيب الإنسان يغلط ويتعلم، وأنا ياما علمتك ولسه هعلمك، كان نفسي الكلام دا يكون بينا لكن إنتي أشركتي الجمهور الكريم فكان لازم أرد هنا، بينا حب غالي وحياة كريمة وأولادنا وبينا أغلى ما فيها ربنا يخلينا ليهم ويخليهم لينا، يارب، متهورة بس بحبك".

وتزوج الفنان تامر حسني من الفنانة بسمة بوسيل، في 2012، وأنجب منها ابنتين، هما "تاليا وأمايا"، وولدا اسمه "آدم".