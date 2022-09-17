"عندي استعداد اشتغل ببلاش".. فنان يناشد المنتجين من أجل فرصة عمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان أحمد فرحات رسالة إلى المنتجين بحثًا عن عمل فني جديد، مشيرًا أنه يريد العمل بدون مقابل مادي.

وقال أحمد فرحات خلال لقائه في برنامج "الستات"، من تقديم مفيدة شيحة وسهير جودة: "أنا راجع للتمثيل حبا وهواية وعندي استعداد اشتغل ببلاش".

وأضاف، :" أنا بدأت تمثيل في مسرح المدرسة وأتخطفت للسينما، وعمري ما أقدر أخبط وأطلب من حد، أنا ممكن أرجع ولو خبطت على باب شركات الإنتاج، لكن أنا بقدر نفسي وواخد قلادة الدولة التقديرية والحمد لله زوجتي سيدة فاضلة معندهاش تطلعات طبقية ومبسوط وسعيد بحياتي".

وتابع :"زوجتي قالت لي أنا زعلانة منك لأن هند رستم وصباح باسوك قبل مني".

من أشهر أعمال أحمد فرحات أفلام "إشاعة حب" و"كهرمان"، "سلطان"، "غرام في السيرك"، "سر طاقية الإخفاء" و"إسماعيل ياسين في السجن" و"آخر شقاوة".