بـ العباءة السوداء.. سوسن بدر تتصدر بوستر "ولد أمه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصدرت الفنانة سوسن بدر بوستر المسلسل الخليجي "ولد أمه".

ونشرت "بدر" بوستر المسلسل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت سوسن بدر في البوستر مرتدية "عباءة وحجاب" أسود، وعلقت: "ولد أمه.. قريبًا".

تحدثت الفنانة سوسن بدر عن تفاصيل دورها في المسلسل الكويتي "ولد أمه"، وقالت خلال لقائها في برنامج"Mbc trending"، "بشكر ربنا والظروف إنها أتاحت لي فرصة إن يكون لي حظ في التعاون مع كل أشكال الفن الكويتي في المسلسل، من إخراج وإعداد وممثلين".

وأضافت: "مسلسل ولد أمه كان اختيار محمود بوشهري وعبدالله بوشهري، واستاذ حسين مخرج العمل، وعرفت إنهم اختاروني بالإجماع".

وتابعت "أنا دوري في العمل زوجة مصرية لأب كويتي وبتحصل ظروف بفضل أنا وابني لوحدنا من غير الأب، وهنشوف الولد إنه ولد أمه فعلا ولا حيثبت إنه قد المسؤولية، وإنه قد الأمانة وقد التربية اللي أنا ربتهاله".

ويُعرض حاليا لـ سوسن بدر في دور العرض السينمائي فيلم "الدعوة عامة".

الفيلم بطولة محمد عبدالرحمن، أسماء أبو اليزيد، أحمد الفيشاوي، وعدد من الفنانين، ومن إخراج وائل فرج.