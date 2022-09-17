محمد رمضان يُغني أحدث أغانيه "دوشة" مع ابنته "كنز".. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شارك النجم محمد رمضان، متابعيه وجمهوره، مقطع فيديو يظهر خلاله بصحبة ابنته "كنز" وهما يغنيان أحدث أغانيه "دوشة" التي طرحها مؤخرا على "يوتيوب".

ونشر رمضان، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "تعمل دوشة براحتها.. بكرة هتبدأ دراستها، كنز محمد رمضان.. حياتي ربنا يحفظها هي وأخواتها، وأطفالكم جميعاً".

ويواصل محمد رمضان، تصدره تريند يوتيوب، بكليبه الغنائي الجديد "دوشة" الذي تم طرحه مساء الأربعاء الماضي، عبر قناة "روتانا" على "يوتيوب"، وعدد من المنصات السمعية، ومجموعة قنوات روتانا، حيث اقترب الكليب من تحقيق 3 مليون مشاهدة في يومين، ولاقى الكليب إشادات الجمهور.

كليب"دوشة" كلمات وألحان فريق "الباور العالي"، وتنفيذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج محمد سمير.

وكان رمضان، قرر تأجيل طرح كليب "دوشة" حدادا على وفاة الملكة إليزابيث.

وطرح رمضان مؤخرا أغنية "متغاظين" عبر قناته على "يوتيوب"، بينما حققت أغنية "تنطيط" نجاحا جماهيريا كبيرا، وتخطت حاجز ال 25 مليون مشاهدة منذ طرحها في 23 يونيو الماضي.

يذكر أن، محمد رمضان طرح في وقت سابق قبلهما، أغنية "بلالين" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وحققت نجاحا كبيرا عقب طرحها.