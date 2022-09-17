لليوم الثاني.. "خطة كيوبيد" يرفع شعار "كامل العدد" على شباك التذاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهد العرض المسرحي "خطة كيوبيد" في ليلته الثانية إقبالا جماهيريا كبيرا على شباك التذاكر، والذي تم افتتاحه أول أمس الخميس 15 سبتمبر بحضور المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، ومحسن منصور ومدير فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح، جمال ياقوت رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، والدكتور علاء قوقة، وعدد من الشخصيات العامة والفنانين والإعلاميين.

الافتتاح شهد عودة قاعة يوسف إدريس لاستقبال الجمهور بعد إغلاقها لمدة تزيد عن 11 عاما، وهو حدث مسرحي وثقافي مهم، إذ أن القاعة كانت لسنوات طويلة بمثابة منفذ ثقافي مهم ومركز تنوير وتجارب للشباب، وشهدت العديد من العروض التجريبية التي قدمت بها.

وأكد أحمد فؤاد مخرج المسرحية سعادته بالأصداء التي حصلت عليها المسرحية بعد يومين فقط من العرض ومدى إقبال الجمهور على الحضور، قائلا "قبل بداية العرض بأسبوع وتصلنا العديد من الرسائل على حسابات المسرحية على مواقع التواصل الاجتماعي للسؤال عن كيفية الحجز ومواعيد العرض وغيرها من التفاصيل، بل وأحيانا يصلنا العديد من الحجوزات المستمرة، والتي جعلت شباك التذاكر لمسرح السلام يعلن عن بيع كل التذاكر على مدار يومين بل وهناك حجوزات مستمرة حتى نهاية الأسبوع، وهو ما يسعد أي فريق عمل مسرحي".

وأضاف "كما أنني حصلت على العديد من ردود الأفعال الإيجابية بعد العرض من الجمهور الذي أكد لنا مدى سعادته وإعجابه بالعرض الذي تدور أحداثه خلال ساعة، وأنه بالرغم من تقديمه في قالب كوميدي اجتماعي خفيف، ولكن يتناول قضية مهمة ومنتشرة في المجتمع، خاصة وأن فكرة العرض تتحدث عن تيمة الحب بسبب انتشار ظاهرة اجتماع أشخاص في علاقات حب والانفصال بعدها سريعا للبحث عن سبب المشكلة ولكن في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال الأيقونة الشهيرة لفكرة الحب وهي (كيوبيد) من خلال فرضية معينة، مشيرا إلى أن الكوميديا الاجتماعية من أفضل الأنواع التي يتقبلها الجمهور لحل مشاكله بشكل ساخر، حيث وضعنا فرضية أن كيوبيد رجل كبير في السن وتوقف عن العمل وقرر الزواج وعندما نضجت ابنته حدثت نفس المشكلات مع خطيبها والتي تؤدى إلى نفس المصير بعد الزواج".

"خطة كيوبيد" بطولة عبدالمنعم رياض، كريم الحسيني، نوال سمير، أمنية حسن، ديكور أحمد أمين، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء رباب البرنس، تنفيذ ديكور وأزياء مي كمال، موسيقي تامر عبدالمجيد، مساعد مُخرج تحت التدريب ياسمين علي، مساعد إخراج دعاء حسين، مُخرج منفذ نور محيي فهمي، تأليف وأشعار عبدالله الشاعر، إخراج أحمد فؤاد.