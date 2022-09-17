أول تعليق من مي عمر على بوسترات فيلم "تحت تهديد السلاح" أمام حسن الرداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة مي عمر، على الترويج لفيلمها السينمائي الجديد "تحت تهديد السلاح" الذي تحدد طرحه يوم 3 نوفمبر بجميع دور العرض.

ونشرت مي، بوستراتها بالفيلم، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "توكلنا على الله، فيلم تحت تهديد السلاح، ٣ نوفمبر بجميع صالات السينما.. حسن الرداد، شيرين رضا، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عباس أبوالحسن، تأليف: أيمن بهجت قمر، إخراج: محمد عبد الرحمن حماقي، إنتاج: أحمد السبكي".

تدور أحداث وقصة فيلم "تحت تهديد السلاح" في إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل يتم فيها اتهام الرداد ويتم البحث عن ملابسات الجريمة، حيث يظهر في دور صاحب معرض سيارات، ويواجه العديد من المشاكل، وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.

فيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد، مي عمر، وبيومي فؤاد، وشيرين رضا، وأحمد بدير، وفتحي عبدالوهاب، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.