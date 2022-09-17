صورة نادرة لـ ياسمين عز قبل التجميل والشهرة حديث روّاد السوشيال ميديا.. شاهد كيف كان شكلها!

كتب امير فتحي في السبت 17 سبتمبر 2022 06:50 مساءً - استطاعت الاعلامية الشابة ياسمين عز ان تلفت الانتباه لها خلال الفترة الماضية بشكل كبير وذلك بعد استضافتها لعدد من مشاهير الفن الذين قرروا الابتعاد عن الساحة الفنية وقدمت معهم عدد من الحلقات المميزة من خلال برنامجها “كلام الناس” الذي يتم إذاعته عبر قناة MBC الفضائية.

بعد تصدرها التريند تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية صورة للاعلامية ياسمين عز في بداية مشوارها الاعلامي، عندما كانت تشارك في تقديم برنامج “عز الشباب”.

وقارن البعض بين صورة ياسمين عز في هذه الفترة وصورتها في الفترة الحاليه وأشار البعض لوجود تغير ملحوظ في ملامحها وانه من الممكن ان تكون اجرت عملية تجميل في أنفها.

صورة لياسمين عز قبل تجميل الأنف

رغم تزايد التعليقات حول حقيقة خضوعها لعمليات تجميل بسبب التغيير الملحوظ في ملامحها لكن ياسمين التزمت الصمت ولم تعلق على الأمر.

تصريحات أثارت الجدل لـ ياسمين عز:

وتثير الإعلامية ياسمين عز الجدل بتصريحاتها مع ضيوفها في برنامجها المذاع على إحدى القنوات الفضائية.

تتعلق معظم تصريحاتها عن العلاقات الزوجية والعاطفية، وكيف يمكن للمرأة أن تكسب الرجل ووجوب الطاعة لزوجها، وكان آخر تصريح استفز عدد كبير من الفتيات هو “الراجل المصري مفيش أحن منه في العالم.. بيتنافسوا برا عليه”.

في إحدى الحلقات استضافت محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك والمنتخب المصري، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وهي تتغزل في اللاعب، ووصفه البعض بأن الإعلامية بدأت تخرج عن دائرة إدارة الحوار للحديث بشكل عشوائي عن رأيها الشخصي “أنت مورد وخدودك حمرا”.

أثارت أيضا غضب الكثيرين بعد حديثها عن واقعة عروس الإسماعيلية الذي قام زوجها بضربها في الشارع يوم زفافهما، حيث قالت “أصيلة ولمت دنيتنا”، هذا ما دفع البعض يتهمها بالتحريض على العنف ضد المرأة “الرجل بطبعه حامي وحمش، وعلى المرأة أن تحتوي رجلها، فهو هدية ربنا لكِ على الأرض، ونعمة من ربنا عليكِ، حبيه وحافظي عليه.

وتابعت: “هذه العروسة بنت ناس وأصيلة ولمت دنيتها، ودارت على شمعتها واحتوت الموقف وجوزها ورجلها، ومش معقول هتبوظ ليلتها وفرحها وحب 13 سنة عشان موقف احنا مش عارفين تفاصيله، مش كل اللي تشوفه أو تسمعه في كاميرا فيديو اتصور في شارع أو في بيت تصدقه”.

وكذلك كان لها تصريحات فيما يخص موضوع الخيانة في عام 2020، حيث قالت “لما الراجل يحب حد تاني غيرك ده يعتبر مش خيانة.. لما زوجك يكون محبوب في عمله، وله زميلات يتعامل معهن بلطف، فتهديه مثلًا إحدى زميلاته وردة، فإن ذلك لا يعد خيانة، زوجك رجل محبوب، تقبلي هذا، مستنكرة الاتهامات التي تُطال الرجال بأن عيونهم بصاصة”.

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