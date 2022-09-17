شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس تظهر بشخصيتها الحقيقة فى فيلم "اتنين للإيجار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك النجمة إسعاد يونس، كضيفة شرف ضمن أحداث فيلم "اتنين للإيجار" بطولة محمد ثروت وبيومى فؤاد، وتظهر ضمن الأحداث بشخصيتها الحقيقية كمنتجة لفيلم يتم تصويره داخل الأحداث .

ويجسد محمد ثروت شخصية عامل بوفيه في تصوير الأفلام والمسلسلات، وتربطه صداقة قوية مع بيومى ويواجهان العديد من المواقف الكوميدية في أماكن وظروف مختلفة.

ينتهى الفنان بيومى فؤاد ومحمد ثروت من تصوير آخر مشاهد الفيلم خلال هذا الأسبوع بالغردقة، بعد الانتهاء من معظم المشاهد الداخلية بالقاهرة.

وقال مخرج العمل لـ"الخليج 365" إن فيلم "2 للإيجار" يتضمن أكثر من حكاية على غرار فيلم "200 جنيه" الذى تم عرضه العام الماضى، مشيراً إلى أن الموضوع يعتمد على وجود فنان ضيف شرف، يلعب دور البطولة للحكاية، ويعتبر ضيوف الشرف كلمة السر في أحداث الفيلم الذي يدور في إطار كوميدي تشويقي.

فيلم "اتنين للايجار" تأليف محمد القواشتي وإخراج شادي على، وتعتمد قصة الفيلم على ظهور عدد من ضيوف الشرف كل ضيف بطل حكاية تحدث مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت، يعتبر ضيوف الشرف كلمة السر في أحداث الفيلم الذي يدور في إطار كوميدي تشويقي، ومن ضيوف الشرف الذين صوروا مشاهدهم رانيا يوسف وميرهان حسين، وثراء جبيل.