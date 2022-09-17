شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين تتحدث عن وجودها بلجنة تحكيم مهرجان القاهرة: وجود أسماء كبيرة شجعنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة الكبيرة صابرين عن سعادتها لتواجدها ضمن لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما الذى يستقطب أعين كل محبي الدراما، حيث ينتظر انطلاقته قطاع كبير من الجمهور يوم الأربعاء المقبل، وتحدثت صابرين حول تواجدها باللجنة من البداية قائلة: "وجود أسماء كبيرة مثل يحيي الفخرانى كرئيس للمهرجان، والمخرجة العظيمة إنعام محمد على وتامر محسن، وغيرهم من الأسماء ذي القيمة الكبيرة بالتأكيد كان مشجع لي".

وأضافت: "أيضًا عدم اشتراكي بأية أعمال درامية في رمضان الماضى ساعدني على التواجد، لأنني استمتعت رمضان الماضى بمشاهدة أعمال عديدة، عدت لمشاهدتها من جديد بعين الناقد عقب اختياري في لجنة التحكيم".. واستكملت مازحة عن كواليس أعضاء اللجنة معًا: "اتخانقنا كتير واحنا بنختار الأعمال وتناقشنا طول الوقت حول كل الأمور من ديكور لتمثيل وغيرها من الأمور التي تساهم في إنجاح أي عمل".

وتشارك الفنانة صابرين حالياً ضمن احداث مسلسل "اعمل ايه" التى تشارك فى بطولته مع الفنان خالد الصاوى، والذى يعرض على شاشة قناة dmc، ويحظي بمتابعة كبيرة منذ حلقاته الأولى، .. المسلسل يتكون من 45 حلقة، وهو من بطولة عدد كبير من النجوم وهم: صابرين، خالد الصاوى، ندى بسيونى، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، طارق عبد العزيز، سامية الطرابلسى، نهال عنبر، صبرى عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، أيمن عزب، ريهام الشنوانى، حمدى هيكل، مفيد عاشور، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى