شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "خطة كيوبيد": نقدم قضية مهمة فى كوميديا اجتماعية خفيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الليلة الثانية من العرض المسرحي "خطة كيوبيد" رفع لافتة كامل العدد وحضور جماهيري كبير، والذي شهد افتتاحه مساء أول أمس الخميس حضور خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، ومحسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح، جمال ياقوت رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، والدكتور علاء قوقة، وعدد من الشخصيات العامة والفنانين والإعلاميين.

العرض الأول لمسرحية "خطة كيوبيد" شهد أيضًا إعادة افتتاح قاعة يوسف إدريس بعد إغلاقها لمدة تزيد عن 11 عاما، وهو حدث مسرحي وثقافي مهم، فتلك القاعة كانت لسنوات طويلة بمثابة منفذ ثقافي مهم ومركز تنوير وتجارب للشباب، وشهدت العديد من العروض التجريبية التي قدمت بها.

وأكد أحمد فؤاد مخرج العرض سعادته بالأصداء التي حصلت عليها المسرحية منذ أول يومين من العرض ومدى إقبال الجمهور علي حضور العرض قائلاً: "منذ قبل بداية العرض بأسبوع وتصلنا العديد من الرسائل علي حسابات المسرحية علي مواقع التواصل الاجتماعي للسؤال عن كيفية الحجز ومواعيد العرض وغيرها من التفاصيل، بل وأحيانا يصلنا العديد من الحجوزات المستمرة، والتي جعلت شباك التذاكر لمسرح السلام يعلن عن بيع كل التذاكر علي مدار يومان بل وهناك حجوزات مستمرة حتي نهاية الأسبوع، وهو ما يسعد أي فريق عمل مسرحي".



خطة كيوبيد

وأضاف " كما إنني حصلت علي العديد من ردود الأفعال الإيجابية بعد العرض من الجمهور الذي أكد لنا مدى سعادته وإعجابه بالعرض الذي تدور أحداثه خلال ساعة، وأنه بالرغم من تقديمه في قالب كوميدي اجتماعي خفيف، ولكن يتناول قضية مهمة ومنتشرة في المجتمع، خاصة وأن فكرة العرض تتحدث عن تيمة الحب بسبب انتشار ظاهرة دخول اشخاص في علاقات حب والانفصال بعدها سريعا للبحث عن سبب المشكلة ولكن في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال الأيقونة الشهيرة لفكرة الحب وهي "كيوبيد" من خلال فرضية معينة.

وأشار المخرج إلى أن الكوميديا الاجتماعية من أفضل الأنواع التي يتقبلها الجمهور لحل مشاكله بشكل ساخر، حيث وضعنا فرضية أن كيوبيد رجل كبير في السن وتوقف عن العمل وقرر الزواج وعندما نضجت ابنته حدثت معها نفس المشكلات مع خطيبها التي تودى إلى نفس المصير بعد الزواج"

"خطة كيوبيد" بطولة عبدالمنعم رياض، كريم الحسيني، نوال سمير، أمنية حسن، ديكور احمد امين، اضاءة ابو بكر الشريف، ازياء رباب البرنس، تنفيذ ديكور وازياء مي كمال، موسيقي تامر عبدالمجيد، مساعد مُخرج تحت التدريب ياسمين على، مساعد إخراج دعاء حسين، مُخرج منفذ نور محى فهمى، تأليف واشعار عبدالله الشاعر، اخراج احمد فؤاد.