شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاق مهرجان القاهرة للدراما.. كيف أقنع أشرف زكى الفخرانى برئاسة المهرجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرق الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إلى كواليس فكرة إقامة مهرجان القاهرة للدراما، والذي يستقطب أعين محبى الدراما قبل انطلاقه يوم الأربعاء المقبل مسترجعًا كواليس اختيار الدكتور يحيي الفخراني لرئاسة المهرجان قائلاً: "أنا اخترت الدكتور يحيى الفخرانى، وروحت أشرب معاه شاي، وقلتله وقع عليك الاختيار علشان تبقى رئيس المهرجان".

واستكمل: "وعدته أني مش ها أشغله ولا هتعبه في حاجة، ولكنه رد عليا بأنه لو وافق ها يتعب ويبذل كل جهده من وقته علشان إنجاح المهرجان".

ثم استكمل: "بعد كده استكملنا في باقى الخطوات، وجبنا أسماء كبيرة زي أستاذة إنعام محمد على كرئيس لجنة التحكيم، ووافقت ورحبت جدًا، وما زلنا في باقى الخطوات".

ينطلق مهرجان القاهرة للدراما فى دورته الأولى، برئاسة الفنان الكبير الدكتور يحيى الفخرانى، الرئيس التنفيذى للمهرجان، يوم الأربعاء المقبل بمركز المنارة في التجمع الخامس، ومن المقرر عقد المهرجان فى سبتمبر من كل عام فى إطار تنفيذ توجهات الجمهورية الجديدة ودعم رؤية مصر التى تركز على الاهتمام بالفنون والثقافة كأحد ركائز القوى الناعمة المصرية، بما يعكس تقدير الدولة للفن ودوره التنويرى فى المجتمع، بهدف الارتقاء بفن الدراما وتقييم الأعمال المقدمة خلال شهر رمضان، وتشجيع الفنانين للارتقاء بالفن المصرى، وإبراز الدور الذى طالما لعبته الدراما المصرية على مر التاريخ ودورها الكبير فى تشكيل الوعى العربي.