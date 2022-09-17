شكرا لقرائتكم خبر عن سماح أنور: بقالى 18 سنة ما شربتش مياه وممكن نشرب وإحنا بنستحمى أو بنعوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت الفنانة سماح أنور الكثير من الجدل حول النظام الغذائي الذي تتبعه وعن عدم شربها المياه، وذلك يعيدنا إلى ما كانت قالته من قبل عبر قناتها بموقع يوتيوب عن نظامها الغذائي.

تحدثت سماح أنور من قبل في فيديو لايف عن نظامها الغذائي قائلة: سأحكي تجربتي الشخصية في موضوع الريجيم، وذلك من وجهة نظري فأنا لست أخصائية تخسيس لكنني أتحدث عن تجربة خاصة خصوصًا أن شغلي يعتمد على أن يكون جسمي رشيقًا، كما سنتكلم عن المياه لأن شرب المياه كثيرًا يضر جسمنا ويضر عضلة القلب.

وأضافت الفنانة سماح أنور: طبقا لأبحاث علمية تم اكتشاف أن تجارة المياه العالمية والشركات الكبرى تروج لشرب المياه، ففي أمريكا هناك تريند يطالب دائمًا بـهذا الأمر، لكن الحقيقة أن شرب المياه كثيرًا يؤذي الجسم، لكن ما لا نعرفه أن الجسم في الأساس يأخذ نصيبه من المياه دون أن نشربها بالفعل "من غير ما تحط مياه في بقك".

واستطردت سماح أنور حديثها عن ذلك الأمر قائلة: كل مسام الجسم بتشرب مياه طوال الوقت، يعني لما بيكون فيه رطوبة في الجو، تمتص مسام الجسم هذه الرطوبة، فالجسم له أكثر من طريقة لشرب المياه، منها الطريقة العادية، وأيضا "لما تاخد دش جسمك بيشرب كمان مش بس بينضف".

وقالت سماح أنور: تعالوا نتكلم علميا ومن غير فتاوي، نفسنا نتكلم علميا مرة بجد، عضلات القلب تضعف بسبب المياه الكتير، ومن يمارس اليوجا يعرف النظرية الجديدة التي تقول "أكل المياه أكثر مما تشربها"، فالجسم يحتاج إلى المياه التي نأكلها وليست التي نشربها، يعني الفاكهة والخضار أهم مصدر للمياه الطبيعية واللازمة للأجسام الحية.

وأضافت سماح أنور: عايزة أقول لكم على سر ومحدش يعمله لأنه غلط، انا بقالي حوالي 18 سنة ماشربتش مياه خالص، لأنني أعرف أن المياه ليس لها لون أو رائحة أو طعم، وذلك لا يتوفر في المياه الحالية، ولما بشرب مياه حاليا جسمي بيتعبني، أنا بطلت الأدوية وبطلت المياه وجسمي بقى رائع.