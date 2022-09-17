ياسمين الخطيب تنشر الصورة الأولى لإبنها الوحيد من داخل المستشفي… لا يشبهها أبدًا!

كتب امير فتحي في السبت 17 سبتمبر 2022 05:45 مساءً - أعلنت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب دخول ابنها “جلال الله” غرفة العمليات في أحد المستشفيات الخاصة، دون أن تكشف تفاصيل العملية الجراحية التي يخضع لها ابنها.

ونشرت ياسمين الخطيب صورة برفقة ابنها من داخل المستشفى علي موقع “إنستجرام” وعلقت قائلة: “ادعوا لابني جلال الله في غرفة العمليات أن تكون العملية ميسرة وسهلة” وأضافت: “الله يكتب له تمام الشفاء والعافية”.

وعلّق رواد السوشيال ميديا على صورة الإعلامية المصرية مع نجلها: “منعرفش ان عندك ولد.. انتى ماما ازاى”.

وظهر ابن ياسمين الخطيب مرتديًا زي العمليات ، استعدادًا لإجراء عملية جراحية لم تعلن عنها ياسمين الخطيب .

وفي وقت سابق أعلنت ياسمين الخطيب عن إصابة والدتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، الذي انتشر الفترة الماضية.

في هذا السياق، كتبت “ياسمين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: “مامي إيجابي كورونا وحالتها سيئة.. تذكروها في دعائكم الليلة.. يا رب نجيها ماليش غيرها”.

ياسمين الخطيب تنشر صورة البطاقة الشخصية

من جهة ثانية، جاءت الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب تلك المرة لتثير الجدل عبر السوشيال ميديا وتحدث ضجة بطريقة مختلفة وذلك ممن خلال منشور لها قائلة أن بطاقتها الشخصية بحوزة شخص منذ حوالي شهرين مؤكدة أن تلك الشخص ينكر بالفعل تواجد بطاقتها الشخصية معه وذلك لسبب غامض

توقعت الكاتبة ياسمين الخطيب أنه في الأغلب يدبر لها تلك الشخص مصيبة ما هي لا تعلمها، وبروح الدعابة قالت وهي تداعب جمهورها “قلت فرصة أعمل بدل فاقد بصورة جديدة، طلعت أسخم من إللي قبلها”

ياسمين الخطيب تتصدر التريند بـ 3 فساتين ومايوه

وأثارت الأعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب الجدل مجددًا بعد أن نجحت في تصدر التريند طوال الفترة الماضية وذلك بسبب العديد من الإطلالات الجريئة والتي نشرتها عبر حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا من خلال خاصية الأستورى وذلك عبر الإنستجرام وقد جاءت إطلالتها تكشف عن أناقتها ولتبرز جمالها .

حيث تمكنت ياسمين الخطيب في تصدر التريند طوال الأيام القادمة بسبب إطلالاتها الجريئة وصورها التي تكشف عن أناقتها وجمالها وتحرص على نشرها والكشف عنها من خلال حساباتها على السوشيال ميديا .

وخلال الأيام الماضية، أثارت ياسمين الخطيب ضجة كبيرة بسبب نشرها صورة وهي مرتدية مايوه أسود متجاهلة اي انتقادات من الممكن أن تتعرض لها خصوصا وأن ظهور أي فنانة بمايوه يثير جدلًا كبيرًا .

كما نجحت ياسمين الخطيب أيضا في لفت الأنظار إليها بظهورها مرتدية أكثر من فستان أنيق وجريء يكشف أنوثتها ورشاقتها وقد حصدت صورها على إعجاب الآلاف من متابعيها، ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمال ياسمين الخطيب ورشاقتها، إلا أنها لم تتردد في الكشف عن الروتين الذي تتبعه في أكثر من لقاء.

من هي ياسمين الخطيب؟

ولدت ياسمين سيد عبد اللطيف الخطيب في عام 1981 بالقاهرة لأب مصري، وأم تركية لبنانية، والدها الناشر سيد الخطيب، وجدها المفكر عبد اللطيف الخطيب مؤسس أكبر مطبعة في مصر والشرق الأوسط في الأربعينات “المطبعة المصرية”، ومؤلف كتاب “الفرقان” الذي أثار ضجة كبيرة.

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