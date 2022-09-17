عبلة كامل عن "وجهة نظر" لمحمد صبحي: أول عمل مسرحي به احتكاك حقيقي بالجمهور

القاهرة - سامية سيد - فنانة تنتمي لكل بيت وعائلة مصرية، صاحبة الملامح المصرية، والصوت الحنون والإحساس المرهف بالإضافة لأداءها العفوي الذي جعلها تتربع في قلوب محبيها، هي فاطمة كشري وخالتي فرنسا وسنية، هي الفنانة عبلة كامل التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها، تميزت عبلة كامل في كل دور قدمته واستطاعت أن تلعب كل الأنماط والشخصيات فقدمت الأم والأخت قدمت الكوميديا والترجيديا قدمت فتاة الليل بشكل مختلف وأستطاعت أن تخطف الأنظار لها منذ أول ظهور.

وخلال لقاء تلفزيوني في عام 94 لها وبعد عرضها مسرحية وجهة نظر للنجم محمد صبحي خمس سنوات قالت عبلة كامل : وجهة نظر بالنسبة لي أول عمل مسرحي به إحتكاك حقيقي بالجمهور ، ويعود ذلك أننا قمنا بعرضها لمدة خمس أعوام وكل يوم يكون هناك إضافات جديدة ومن وجهة نظري أن ذلك هو المحك.

وتابعت عبلة كامل خلال اللقاء : لم أقصد تقديم الكوميديا في مسرحية وجهة نظر ، ولكنني قدمته كما هو مكتوب وكما يري مؤلف المسرحية وبتوجيهات من المخرج ، ولكني لم أقصد فيه تقديم كوميديا ، وأعتقد أنه جديد علي الجمهور بالنسبة لي لأنهم أعتادوا أن أقدم التراجيدي خاصة أنهم مرتبطين بمسلسل ليالي الحلمية الذي قدم أربع أجزاء لمدة ست سنوات وقدمت فيه شخصية تراجيدية " غلبانة " ودائمة البكاء .