سارة سلامة بـ"الأبيض" في أحدث جلسة تصوير.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة سارة سلامة لجلسة تصوير جديدة.

ونشرت سارة صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت سارة في الصور بإطلالة بيضاء، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "موزة، قمر، حلو أوي، القمر دا لازم يترسم، قمر أوي، كراش، حبيبي يا برونز، قمر الكون، وحش الكون، ما شاء الله عليك، قمة الجمال والأناقة، الحب".

كان آخر أعمال سارة سلامة مسلسل "إسعاف يونس"، بطولة هناء الشوربجي، محمد علي رزق، وعدد من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة، عبير صبري، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، كريم محمود عبدالعزيز، والعمل من إخراج معتز التوني.