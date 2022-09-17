تعرف على موعد ومكان عزاء شقيق المطرب أحمد شيبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن الفنان أحمد شيبة عن موعد ومكان استقباله لعزاء شقيقه محمود، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت 17 سبتمبر، وتم دفنه في مسقط رأسه محافظة الإسكندرية.

وكتب شيبة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "العزاء ليلاً أسفل كوبري القباري شارع المكس، شكر الله سعيكم جميعاً"

وأقيمت صلاة الجنازة قبل قليل في مسجد حسان بمنطقة القباري بمحافظة الإسكندرية، وسط غياب كبير لنجوم الفن.

وشوهد الفنان أحمد شيبة في الجنازة منهارا من البكاء حزنا على شقيقه، ويدعو له أثناء نقل الجثمان من المسجد لمقابر أسرته، وحرص أهالي منطقته بالإسكندرية على مواساته.

كان الفنان أحمد شيبة أعلن خبر وفاة شقيقه عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، وكتب "توفي اللي رحمة الله تعالي أخويا محمود شيبة، ستشيع الجنازة من أمام مسجد حسان بعد الظهر إسكندرية – القباري، ولا يريكم الله مكروها في عزيز لديكم".