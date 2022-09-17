أحمد شيبة ينهار من البكاء ويدعو لشقيقه في جنازته وأهالي الإسكندرية يواسونه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تصوير- محمد البدري:

أقيمت صلاة الجنازة على محمود شقيق المطرب أحمد شيبة، في مسجد حسان بمنطقة القباري بمحافظة الإسكندرية، وسط غياب كبير لنجوم الفن.

وشوهد الفنان أحمد شيبة في الجنازة منهارا من البكاء حزنا على شقيقه، ويدعو له أثناء نقل الجثمان من المسجد لمقابر أسرته، وحرص أهالي منطقته بالإسكندرية على مواساته.

كان الفنان أحمد شيبة أعلن خبر وفاة شقيقه عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، وكتب "توفي اللي رحمة الله تعالي أخويا محمود شيبة، ستشيع الجنازة من أمام مسجد حسان بعد الظهر إسكندرية – القباري، ولا يريكم الله مكروها في عزيز لديكم".