التفاصيل الكاملة لفيلم عادل إمام المنتظر "الواد وأبوه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أثير خلال الساعات الماضية جدلا حول إصابة عادل إمام بالزهايمر واعتزاله التمثيل، وهو ما أكده الكاتب الصحفي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المعروض عبر فضائية "النهار"، إذ قال إن الزعيم يعاني من أعراض ألزهايمر، وحالته الصحية لا تسمح بالوقوف أمام الكاميرا، مطالبًا عائلته بإنهاء حالة الجدل حول اعتزال الزعيم للتمثيل.

وعلى جانب آخر، تخرج أسرة الزعيم بين الحين والآخر وتعلن بأنه يحضر لفيلم سينمائي جديد يحمل اسم "الواد وأبوه" الذي يجمعه مع نجليه النجم محمد إمام والمخرج رامي إمام، وينتجه شقيقه المنتج عصام إمام، ويعود من خلاله للظهور الجماهيري بعد غياب عن الشاشة بعد آخر أعماله الفنية "فلانتينو".

ونستعرض لكم أبرز التفاصيل عن هذا الفيلم الجديد، وذلك في السطور التالية:

تصريحات شقيق عادل إمام عن الفيلم

كان المنتج عصام إمام شقيق الزعيم عادل إمام، قال في تصريحات تليفزيونية سابقة ببرنامج "الحكاية" بشهر فبراير الماضي، أن الزعيم يدخل فيلم "الواد وأبوه" من إنتاجه، والعمل يجمع "الزعيم" بابنه الأصغر الفنان محمد إمام، ومن إخراج ابنه رامي إمام. مضيفا أن حكاية الفيلم وفكرته لا تزال قيد التطوير، من خلال جلسات يومية مع الفنان عادل إمام.

فريق عمل الفيلم

يخوض بطولة العمل "الزعيم" عادل إمام وابنه محمد إمام ، ومن إخراج رامي إمام.

أماكن تصويره

من المقرر أن يتم تصوير أغلب مشاهد الفيلم في مدينة الجونة التي تدور فيها معظم الأحداث، حسبما تردد.

أحداث الفيلم

تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي لايت، حول فكرة العلاقة بين الأب والابن في الوقت الحالي، وبه العديد من المعاني التي تمس الأسرة.

منتج الفيلم

كشف منتج الفيلم عصام إمام، عن السبب الرئيسي وراء تشجعه لانتاج الفيلم ببرنامج "إم بي سي تريندينج"، قائلا: "الموضوع عائلي جدًا وهذا أكثر ما شجعني لإنتاج العمل".

كانت آخر الأعمال التليفزيونية التي خاضها عادل إمام مسلسل "فلانتينو" الذي عُرض بموسم درما رمضان ٢٠٢٠.

مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام وداليا البحيري ودلال عبد العزيز وحمدي الميرغني وطارق الإبياري وهدى المفتي، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

فيما كانت أخر الأعمال السينمائية التي قدمها الزعيم بالسينما فيلم "حسن ومرقص" الذي عُرض في عام 2008، وشارك في بطولته عمر الشريف ولبلبة وشيري عادل.