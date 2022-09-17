نادية الجندي تودع الصيف بإطلالة عشرينية.. والجمهور: "شقية وحتبقين شابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

ودعت الفنانة الكبيرة نادية الجندي فصل الصيف في 2022، بالخضوع لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور محمود رؤوف، نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام.

التُقطت الصور وفي خلفيتها البحر، وظهرت فيها نادية بإطلالة عشرينية، وكشفت عن رشاقتها، معلقة "جديد، صيف 2022، آخر أيام الصيفية".

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "حتبقين شابة، جمالك ميتوصفش، الله يحفظك وجميلة الصور، ست الستات، يسعد أيامك كلها يا نجمة الجماهير المتألقة دائماً بتميزها، شقية، انتي أيقونة الجمال والرقة والرشاقة والشياكة والدلع والخفة والأدب والذوق الرفيع عسل وسكر وشربات منورة الدنيا كلها يا قمر، جمالك جمال مش عادي يا نجمة الجماهير رائعة".

جدير بالذكر أن أحدث ظهور للفنانة نادية الجندي كان قبل يومين، خلال حضورها لأحدث زفاف في الوسط الفني، والذي شهد تواجد كوكبة من نجوم الفن.