أيمن بهجت قمر لـ عادل إمام: ربنا يخليك لينا يا أستاذ الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب السيناريست أيمن بهجت قمر، عن سعادته بأن مسيرته الفنية ضمت عملا جمعه بالنجم الكبير "الزعيم" عادل إمام.

ونشر أيمن صورة لعادل إمام مصممة للإشارة إلى قيامه ببطولة مسلسل "فلانتينو" العمل الوحيد الذي جمعهما وتم عرضه في رمضان 2020، من إخراج رامي إمام.

وعلق أيمن "أنا نولت الشرف ده.. ربنا يخليك لينا يا أستاذ الفن".

"فلانتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، حمدي الميرغني، إنعام الجريتلي، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، سليمان عيد، بدرية طلبة، مصطفى هريدي، رضا إدريس.