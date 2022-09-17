ترك القاهرة وألزهايمر واعتزال التمثيل.. شائعات طاردت "الزعيم" عادل إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ربما يكون هو النجم الأكثر تعرضا للشائعات في الفترة الأخيرة، الأمر الذي يزعج بالطبع أسرته، ويزعجه هو شخصيا أن تكون الأخبار والأنباء المنتشرة عنه تتعلق فقط بالشائعات عن حالته الصحية واعتزاله للتمثيل، بعدما كان صاحب الاسم الأبرز والأهم لسنوات طويلة في مانشيتات الصحف والمجلات، وعناوين المواقع الإليكترونية، ولكنه حتما يعلم أن جزء من الأمر نابع من محبة وعشق الجمهور المتلهف على معرفة جديده الشخصي والفني، فهو "الزعيم" المتربع على القلوب في الوطن العربي عادل إمام.

الزهايمر

هي المرة الأولى التي يتردد فيها أنباء إصابة الزعيم بأعراض الزهايمر، إذ شهدت الساعات الأخيرة، قيام الكاتب محمد الباز في برنامجه "آخر النهار" بتوجيه رسالة لأسرة عادل إمام، طالبهم فيها بالتوقف عن الحديث عن عودة عادل للتمثيل بفيلم "الواد وأبوه".

وقال الباز "هو في مرحلة سنية وصحية لن يقدم أي عمل فني على الإطلاق، وعائلته يجب ان تحترم ده وعندما يقال إنه اعتزل العمل الفني هذا أمر لن ينقص منه شيء"، مضيفا "من حق جمهور عادل إمام يعرف حالته الصحية ويتطمن عليه، ومن مقربين راحوا ليه هو يعاني من بعض أعراض زهايمر وده طبيعي، خلينا نكون محترمين تجربة وسن هذا الرجل ولا نكلفه ما لا يطيق، الكبر في السن ليس عيبا والمرض أيضا ليس عيبا".

وتابع "لن يعود ولن يقدم عمل جديد حالته لا تسمح أبدا مش بس بالوقوف امام كاميرا ولكن لأنه يعاني من أعراض زهايمر".

رد عصام إمام

وكان لأسرة عادل إمام ردًا على ما قيل، من خلال مداخلة للمنتج عصام إمام، مع الإعلامي عمرو أديب على برنامج الحكاية المعروض على قناة MBC مصر، وقال "مش عارف امتى هتنتهي الشائعات الناس دي مستعجلة على ايه طب ساعدني يا عمرو في الموضوع ده، ايه السبب اللي عشانه بيحصل كده لو في المستشفى كل الناس هتعرف".

وانتقد من نشر أخبار دون تحري، نافيا ما تم تداوله من معاناته من أعراض الزهايمر: "جالي مكالمات من استراليا وامريكا ناس معرفهاش، له ناس بتحبه في كل حتة بالعالم انا زهقت ليه بيحصل ده، والله العظيم ما دخل ولا مستشفى ولا راح ولا حاجة".

هجر القاهرة

في نوفمبر 2021 خرجت شائعات أيضا تخص الحالة الصحية لـ الزعيم، وكذلك الاعتزال بسبب عدم مقدرته على العمل، وحرص على تكذيبها المنتج عصام إمام، وقال في مداخلة مع الإعلامي شريف عامر: "الموضوع حصل فيه تجاوز شديد بطريقة غير طبيعية ولا أعرف السبب، وخاصة ما يتعلق بصحته وحالته الحرجة وانه ترك القاهرة وذهب إلى الساحل ليقعد في غرفة لوحده وكلام غير حقيقي، الزعيم بخير وبصحة جيدة وعايش حياة الجد وبيقرا حاجات وبيحل الكلمات المتقاطعة".

وأضاف "يعني ايه يعتزل عندنا فيلم بندرسه نشوف هنعمله إزاي، بطولة عادل ومحمد وإخراج رامي ومن إنتاجي".

شائعة كورونا

في مارس 2020 ومع عدم ذهاب الفنان عادل إمام للحصول على تكريم خاص به في المركز الكاثوليكي، وحضر عنه نجله رامي إمام، خرجت شائعة إصابته بفيروس كورونا.

وفي اتصال هاتفي مع الخليج 365، أعرب المنتج عصام إمام، عن استيائه من انتشار شائعات لا تمت للواقع بصلة بشأن الحالة الصحية للفنان الكبير، وقال "إنفلونزا يا جماعة!.. ليه نحولها لكده ونلاقي كلام غير صحيح عن أن حالته حرجة ومستشفيات؟".

وأضاف: "الراجل أسعد الناس خمسين سنة"، معبرًا عن استيائه مما يُنشر من أخبار كاذبة تؤذي أولاده وأحفاده، على مواقع التواصل الاجتماعي. واختتم عصام تصريحاته، مطمئنًا جمهور "الزعيم": "الحمد لله اتطمنوا هو تمام التمام".