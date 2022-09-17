حنان ترك: "طلبت من الله الكثير وكان منعه قمة عطائه" .. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة حنان ترك، رسالة إيمانية لمتابعيها وجمهورها عبر السوشيال ميديا.

وكتبت حنان، عبر حسابها على تويتر: "طلبت من الله الكثير ومنعه عني، وكان منعه قمة عطائه، فتعلمت أن أطلب ما أريد وأقبل بما يريد، فدائماً إرادته تأتي بالخير وإرادتي تسوقني إلى الشر، ولا زال يأخذ بيدي إلى الخير حيث تيقنت أنه هو الله أرحم الراحمين".

ولاقت التدوينة تفاعل كبير من الجمهور، وجاءت بعض تعليقاتهم، كالتالي: "فعلا دي حقيقة لأن الرضا بما قسمه الله هو السعادة بعينها ولو اطلعنا على الغيب لاخترنا الواقع"، "اختيار الله لنا أفضل من اختيارنا لأنفسنا فهو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأعلم العالمين، قد نحب أو نطلب أمرًا فيه هلاكنا وقد نكره أمرًا فيه نجاتنا"، "ونعم بالله وإن كان أوقات بيكون عندنا أمنية ويمكن عارفين أنها مش كل الخير، لكن بنفضل نطلبها من ربنا ومش بنتمنى أي حاجة غيرها".

جدير بالذكر أن حنان ترك ارتدت الحجاب وعملت لفترة به في عدة أعمال فنية سينمائية وتليفزيونية، إلا أنها أعلنت اعتزالها التام للتمثيل، وذلك عبر برنامج "أنا والعسل" الذي كان يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان على قناة الحياة آنذاك.

وكانت أخر أعمال الفنانة حنان ترك فيلم "النداهة"، 2021، بطولة هاني عادل، لبنى ونس، عمرو القاضي، عايدة فهمي، تأليف وإخراج خالد المهدي.