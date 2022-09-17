"معنديش عقد نفسية ومش ضد الديانات".. أبرز تصريحات نرمين الفقي عن الزواج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة نرمين الفقي، عن تفاصيل عديدة في حياتها الشخصية، وبعض الشائعات التي واجهتها، وذلك أثناء ظهورها ببرنامج "عرب وود" المذاع على قناة "روتانا".

ونستعرض لكم أبرز ما قالته نرمين الفقي في السطور التالية:

- "جوزوني وطلقوني وخلفوني، وإخوات وعيلة وكل حاجة، وعندي 50 و60 و70 سنة، كل حاجة".

- "مرة جوزوني حد مش من ديانتي، مش عارفة إزاي برضه؟، وطلع تريند".

- "أنا مش ضد الديانات، إحنا كلنا خلق الله، فأنا معنديش مشاكل، ولا العقد النفسية دي، لكن الحقيقة بسيبهم يتكلموا وخلاص، لكن لما حاجة بتزيد أوي والموضوع يبقى أخد أكتر من حجمه، بنزل على الصفحة عندي إن دي إشاعة".

- عن مواصفات فتى أحلامها، قالت: "راجل بمعنى الكلمة، راجل اعتمد عليه، راجل اتسند عليه، راجل محترم، راجل يحتويني، راجل أقدر أقوله أنا بحبك، أنا لغاية دلوقتي مقولتش، أنا عايزة راجل أحس إن أنا كمان حباه، وأحس إن هو ده أماني وسندي في الحياة، راجل يقويني ويكبرني، حتى لو الواحد وصل لحتة معينة في شغله، أي كانت إيه هي، لأ، يبقى هو في ضهري، حماية بجد يعني".

يذكر أن آخر أعمال نرمين الفقي، مسلسل "الكبير أوي 6" الذي عُرض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني 2022

"الكبير أوي 6" من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، محمد سلام، حسين أبو حجاج، ورحمة أحمد وغيرهم.