سهير رمزي تعلق على انتقادات ظهورها الأخير : ” أنا حرة في تصرفاتي “

كتب امير فتحي في السبت 17 سبتمبر 2022 03:50 مساءً - ردت الفنانة ” سهير رمزي ” على انتقادات ظهورها الأخير بدون حجاب خلال تواجدها في حفل زفاف إبنة الإعلامية ” سهير جودة ” الذي أقيم مساء أمس الجمعة وشهد حضور نخبة من نجوم الفن والإعلام .

فأكدت سهيري رمزي في تصريحات صحفية لها على أن ارتداء الحجاب أو خلعه هو حرية شخصية مشيرة إلى أنها تخلت عن الحجاب منذ 4 سنوات .

وقالت : ” كل واحد حر في الآخر لأن ربنا هو اللي بيوزع الجنة والنار وأنا حرة في تصرفاتي طالما لا أتعدى على حقوق الآخرين ومش بأذي غيري ” .

وتابعت سهير رمزي : ” أنا قالعة الحجاب بقالي 4 سنين .. وعاملة مسلسل في رمضان اللي فات وظهرت بشعري وطلعت في برامج بشعري .. أنا بسمع الانتقادات وبضحك ” .

وأضافت : ” نفسي الناس تفهم إن الكلمة والأخلاق حجاب، وإن مأذيش ولا أجرح حد حجاب وده أهم من الطرحة ومقدرش أحكم على الناس وأقولهم يلبسوا إيه لأن الإنسان ربنا خلقه له عقل ومسئول عن تصرفاته ” .