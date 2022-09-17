نهي العمروسي تفجر مفاجأة جديدة عن تورط ابنتها في قضية فيرمونت الشهيرة.. مش ندمانة!

كتب امير فتحي في السبت 17 سبتمبر 2022 03:50 مساءً - تعد الفنانة نهى العمروسي إحدى أهم فنانات جيلها وأكثرهن موهبة، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية المميزة بجوار كبار النجوم واستطاعت أن تحجز لنفسها مقعدا وسط النجوم، في فترة الثمانينات والتسعينات

تحدثت الفنانة نهى العمروسي، عن قضية ابنتها الشهيرة، المعروفة إعلاميًا بقضية الفيرمونت، موضحة كيف خرجت وابنتها من الأزمة.

وكشفت نهي العمروسي خلال لقائها في برنامج “كلام الناس” المذاع على شاشة “mbc مصر“، ما إذا كانت ترغب ابنتها في دخول مجال الفن والتمثيل، قائلة: نازلي شخصية مستقلة، وأنا اتربيت على الحرية وأني أختار المهنة اللي أنا عاوزاها، وربيت بنتي كده وهي مش عاوزة تقرب من الوسط نهائي.

وتحدثت عن كيفية خروجهما من الأزمة في القضية الشهيرة، قائلة: بمساعدة ربنا وقوته، ربنا اللي بيعطي القوة، وهي ربنا يكون في عونها كانت في أزمة من قبل أزمة القضية، واستحملت كتير، لكن الحمد لله إحنا أقوياء وعندنا قوة وقدرات ما نعرفهاش، ولجأنا لربنا سبحانه وتعالى لأنه بيديكي القوة والنور والحكمة.

غلطت في تربية بنتي:

وأضافت نهى العمروسي: غلطت في تربية بنتي ومنها غلطات كبيرة ما كنتش قصداها، بالإضافة إلى أن الطريقة اللي قلت بيها إزاي بابها مات كانت غلط، وأنا مش ندمانة لكني بواجه نفسي وأشوف لو ظـلمت أراجع نفسي وأعتذر وأطلب السماح.

وتابعت: بلغتها بوفاة والدها بطريقة عبيطة أو بطريقة الأم اللي معندهاش خبرة، وما كنتش قلت لها في الأول وبعدها بكام شهر كانت عندها أربع سنين.

وكانت بتدور تحت الكنب على والدها فقلت لها طلع السما، قعدت تضحك ضحك السنين، وده مش طبيعي أكيد مش مؤشر صح، فكان لازم أستشير دكتور نفساني لكن ما عملتش كده ومش عاوزة اقول لا مبالاة علشان ما أكونش يقسى على نفسي

لكن عرفت بعدها أن موته أثر فيها جامد وكانت بتدور عليه في كل حتة وقالت لي وهي عندها 9 سنين مش مصدقة أنه مات.

وكانت نهي العمروسي، أكدت أن ابنتها نازلى مصطفى كريم، استطاعت تجاوز أزمتها التي تصدرت الرأى العام بداية 2021، وأضافت «غلطت في تربية بنتى وغلطات كبيرة كمان ولكن لم أقصد».

قضية الفيرومينت:

تعود وقائعها عام 2014 وتعد إحدى وأخطر جـرائم الاغتصاب، التي افتضح سرها بعد تصدرها تريند عبر موقع «تويتر»، وعُرفت إعلاميًا بقضية «فتاة الفيرمونت»، إذ قرر 7 شباب في الاعتداء على فتاة جنـسيًا، ووثقوا لحظات الجريمة بهواتفهم المحمولة، بغرض تهديد الضحية لضمان سكوتها، فضلا على ذلك قاموا بتدوين أسمائهم على مناطق حساسة من جسدها.

وكانت النيابة العامة قدمت الدليل قِبَلَ المتهمين من شهادة المجنى عليها وستة شهود آخرين، وما ثبت من مشاهدة تسجيلٍ مرئيٍّ لجانبٍ من الواقعة ظهر فيه اثنان من المتهمين يعتديان جنـسيًّا على المجني عليها.

وأثبت تقرير فحص التسجيل الصادر من الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية تطابقَ القياسات البيومترية للمجنى عليها ولمتهمٍ محبوس مع قياساتهما فى صورهما المأخوذة لهما على الطبيعة.

وكانت النيابة العامة كشفت عن هروب 7 من المتهمين بالاعتداء الجماعي على فتاة فندق فيرمونت، وأمرت باتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية الدولية بحقهم.

وورد في البيان «النيابة العامة تتخذ إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للمتهمين الهاربين في واقعة التـعدي على فتاة بفندق ’فيرمونت نيل سيتي‘ التي ترجع أحداثها إلى عام 2014 م.

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة 3 متهـمين فى القضية المعروفة باسم «فتاة فندق فيرمونت»، بالسجن المشدد 15 سنة للمتهم الأول «حضوريا» والسجن المؤبد للمتهمين الثانى والثالث «غيابيا»، وذلك بتهمة الاعتداء على فتاة فى الساحل الشمالي.

من هي نهى العمروسي؟

يُذكر أن نهى العمروسي ولدت في 11 يناير عام 1963، وحصلت على بكالوريوس من قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما في مصر عام 1990.

وشاركت في عدة مسلسلات تلفزيونية، منها “إحنا الطلبة، والحارة، ومملكة الجبل، وشارع عبد العزيز، والبلطجي، وضمير أبلة حكمت”.

وقدمت للسينما أعمالاً كثيرة، أبرزها: “جزيرة الشيطان، والعذراء والعقرب، وحنفي الأبهة، وحارة برجوان، واللعب مع الشياطين، وحلق حوش، وهيستريا”.

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