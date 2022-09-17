شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة يكشف عن موعد ومكان عزاء شقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب الشعبي أحمد شيبة عن موعد ومكان عزاء شقيقه محمود شيبة الذي توفي صباح اليوم، حيث يقام العزاء في منطقة ميناء البصل أمام منزل العائلة بالإسكندرية.

وكتب "شيبة" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "العزاء ليلاً أسفل كبرى القبارى شارع المكس، شكر الله سعيكم جميعًا".



احمد شيبه

يذكر أن جنازة شقيق الفنان أحمد شيبة شيعت مؤخرًا بعد صلاة الظهر من مسجد حسان بمسقط رأس الفنان بالإسكندرية، وشهدت الجنازة انهيار شيبه حزنا على وفاة شقيقه، وسط حضور عشرات المشيعين من أهالى الإسكندرية وأسرته، كما ردد: "ادعوا لأخويا ربنا يرحمه ويسامحه يا رب أسكنه الجنة".

وأعلن الفنان أحمد شيبه، وفاة شقيقه محمود شيبه، ونشر صورة لأخيه محمود عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا عليها: "توفي اللي رحمة الله تعالي اخويا محمود شيبه، ستشيع الجنازه من امام مسجد حسان بعد الظهر، اسكندريه – القباري، ولا يريكم الله مكروها فى عزيز لديكم".



احمد شيبه